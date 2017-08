EA rechaza que haya actos "con encapuchados" contra el modelo turístico, pero también que se hable de 'kale borroka'

El portavoz de EA y exdirector de Turismo de Gipuzkoa, Iker Ruiz de Egino, ha rechazado que haya actos "que recuerdan al pasado" con "encapuchados y pintadas" para protestar contra el modelo turístico, pero también que "algunos se tomen la licencia de decir que son actos de kale borroka". Además, ha afirmado que ni EA ni EH Bildu están "en contra del turismo", pero ha instado a abordar "el debate a fondo" sobre el modelo que hay que seguir en el futuro.

En declaraciones a Europa Press, Ruiz de Egino ha afirmado que, para Eusko Alkartasuna -formación integrada en EH Bildu- el actual modelo turístico "no es valido, no es sostenible, no es amigable y está generando ciertos problemas".

"No podemos hablar de una masificación en toda Euskal Herria, pero sí que es cierto que en la parte vieja de Donosti hay problemas de convivencia y hay una plataforma de vecinos que lleva tiempo reivindicando que se busque una solución a que esta zona se esté convirtiendo en el 'Parque temático del Pintxo'", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que, en "el debate de fondo de esta serpiente de verano", está "el modelo turístico", que es lo que preocupa a EA y entiende que "también a las juventudes" de Sortu, Ernai, que está realizando actos de protesta.

En este sentido, ha destacado que, en realidad, lo que buscan es diálogo y soluciones. "Con todo esto que ha sucedido, ahora nos toca salir a decir que ni EA ni EH Bildu estamos en contra del turismo porque no es cierto, y de lo que hay que hablar es del modelo", ha apuntado.

El dirigente de EA ha rechazado, en todo caso, "métodos que recuerdan a viejos tiempos" para protestar, como el utilizado la pasada semana por

encapuchados que realizaron pintadas en la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour en Bilbao.

"Eusko Alkartasuna nunca ha estado por la labor de las protestas que conlleven molestar, destruir mobiliario urbano o acciones tan radicales, que recuerden a tiempos pasados, pero que tampoco algunos se tomen la licencia de decir que son actos de 'kale borroka'. A ver si vamos a tener que ponernos, como en 'Barrio Sésamo', a explicar 'esto es kale borroka, esto no es kale borroka'", ha añadido.

No obstante, se ha referido a la protesta realizada con el tren turístico en San Sebastián por miembros de Ernai disfrazados, que lo pararon y encartelaron al ritmo de la canción 'Macarena', para rechazar que se hable de ella como "ataque". "Hasta fueron innovadores en la forma de protestar. Se disfrazaron, pusieron una canción y entregaron unos papeles a unos turistas", ha recordado.

Por ello, considera que se ha pasado de "la turismofobia a una protestafobia", y se ha mostrado convencido de que no habrá incidentes en las manifestaciones convocadas por las juventudes de Sortu para el

próximo 17 de agosto.

PREOCUPACIÓN

Iker Ruiz de Egino ha afirmado que también profesionales del sector del turismo "están preocupados por el modelo que hay, porque les está llevando a un futuro que no les gusta". "Se preocupan por la calidad. El turismo se ha convertido en una fuente de financiación o en un negocio rápido, seguro, y se están metiendo fondos, empresas, negocios a ese sector sin grandes conocimientos que buscan masificación de beneficios, reducción de costes y conlleva precariedad en salarios, y menor calidad en el servicio que se da", ha añadido.

Asimismo, se ha referido a los problemas "que están creciendo", sobre todo en Gipuzkoa, con la afluencia de turistas y los pisos turísticos, y cree que, aunque se está lejos de estar al nivel de Barcelona u otras ciudades, hay que hacer una labor de prevención.

"Tenemos que ser capaces de anticiparnos", ha indicado, para subrayar que "en Euskal herria hay mucha carencia de gestión del destino", que "ha llevado a apostar por un modelo del 'todo vale', y está suponiendo lo que está suponiendo".

Ruiz de Egino ha dicho que no le parece "acertado que se venda 'San Sebastián Region'". En este sentido, ha apuntado que la capital guipuzcoana es la ciudad "más reconocida" del territorio, pero "se está vendiendo un modelo urbano". "Gipuzkoa tiene mucho más que ofrecer, aparte de Donosti, y tiene un producto muy variado", ha explicado.

Por ello, ha emplazado a todos los agentes concernidos en el debate a hablar, también con las asociaciones de hosteleros, con el fin de que se haga "una oferta profesional, con unos precios adecuados y sin dobles cajas".

El representante de EA ha defendido la importancia de "la identidad" en el modelo turístico. "Nosotros no somos un destino de sol y playa. Somos un destino que no es tan barato como otros, y hay que vender algo diferente", ha manifestado.

Según ha apuntado, "ya se sabe dónde están el turismo de sangría, del marisco o el religioso". "Aquí se une muy bien el buen saber hacer las cosas del pueblo vasco, la identidad de las personas con la gastronomía, el marco incomparable que es la Bahía de Donosti, lo bello que están quedando Bilbao y los alrededores y, más allá de las capitales, lo que hay en medio, cualquier pueblito, tanto de la costa como del interior, la zona de Álava, que es la gran desconocida, La Rioja Alavesa, etc", ha concluido.

