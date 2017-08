CES sugiere administración regional y local colaboren para mejorar la calidad del aire en las zonas industriales

El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) considera que en el marco del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la Región de Murcia 2016-2018, deberían de promoverse colaboraciones entre las administraciones regional y local para la elaboración de ordenanzas en esta materia en las principales aglomeraciones y zonas industriales.

Además opina que la planificación energética debe ser instrumento adicional para la reducción de la contaminación atmosférica. Por ello señala que una de las apuestas para reducir las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero ha de ser la eficiencia energética y el impulso del uso de fuentes de energía sostenibles y recuerda que la reducción de gases de efecto invernadero es un compromiso adquirido por España en el Protocolo de Kioto y reforzado tras la Cumbre del Clima de París de 2015.

Cumpliendo con estos compromisos, añade en su Memoria Anual, el estado y las comunidades autónomas desarrollaron estrategias y normas, que en la Región de Murcia culminaron con la aprobación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia.

En ella se determina la obligatoriedad de la planificación energética regional, con carácter periódico, en el marco de la planificación europea y estatal y en colaboración con los agentes del sector energético.

Así surge el primer borrador del Plan Energético de la Región de Murcia 2016-2020, que sustituirá al Programa Integral de Ahorro y Eficiencia en la Energía en la Región de Murcia 2010-2016. Este nuevo Plan establece objetivos estratégicos que deben de conseguir una reducción del 20% de las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero en el año 2020 y del 30 por ciento en 2030.

LA REGIÓN PRESENTA UNA MAYOR VULNERABILIDAD CAMBIO CLIMÁTICO

Añade que el Programa ESPON (Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies) de la Comisión Europea identifica la baja capacidad de adaptación de las regiones del Mediterráneo y destaca que, como consecuencia del cambio climático, podría aumentar el desequilibrio existente en términos económicos y de empleo entre el norte-centro y la periferia-sur de la Unión Europea.

A este punto el CES resalta que la Región de Murcia forma parte, junto con un buen número de regiones del sur de Europa, del grupo que presenta una mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Y es que el aumento del nivel del mar es una consecuencia muy notable del cambio climático. En la Región de Murcia la preocupación se centra en La Manga del Mar Menor y su entorno, con una topografía muy llana que apenas se eleva del mar en muchos de sus puntos 30 o 40 centímetros.

Como consecuencia de las emisiones de décadas pasadas y del modelo energético y de consumo vigente, subraya el CES, "el cambio climático es ya una realidad", de hecho, "en la Región de Murcia se demuestra un incremento de 1,5 grados en la temperatura media de los últimos 35 años".

Tras lo que recuerda que la evaluación de la calidad de aire en la Región de Murcia se realiza actualmente por la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente a partir de los datos de una red de vigilancia y evaluación que recibe información en tiempo real de 8 estaciones fijas y 2 móviles distribuidas por toda la Región, cuyos datos y análisis se publican anual y trimestralmente desde el año 2011 en la web de la Consejería competente. En su último informe anual publicado, del año 2015, se concluye que se puede calificar la calidad del aire de la Región de Murcia con un índice global anual de "admisible".

Finalmente, destaca que actualmente son pocos municipios de la Región los que cuentan con ordenanzas de protección atmosférica: Alcantarilla, Murcia y San Pedro del Pinatar. Por ello, en el marco del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la Región de Murcia 2016-2018, insiste en que deberían de promoverse colaboraciones entre las administraciones regional y local para la elaboración de ordenanzas en esta materia en las principales aglomeraciones y zonas industriales.

