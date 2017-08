Rías Baixas prevé aumentar un 12% su vendimia este año hasta cerca de 38 millones de kilos de uva

El Servicio Técnico ha presentado en el pleno del Consejo Regulador de la Denominación Rías Baixas el informe de 'Estimación de cosecha 2017' en el que se califica el ciclo vitícola de este año como "excelente, con ausencia de plagas y enfermedades".

En este documento se recoge que las buenas condiciones climáticas de junio provocaron un "alto ritmo de crecimiento vegetativo", lo que sumado a la "excelente" salud de los viñedos hace prever un incremento de la cosecha, que producirá alrededor de 24 millones de litros de vino. Esto tras una primavera "muy seca y cálida, con una anomalía positiva en la temperatura media de 1,8 grados".

Y es que la DO de Rías Baixas no se vio afectada por las heladas que destrozaron a finales de abril viñedos en otras denominaciones, a excepción de las subzonas de Ribeira do Ulla y Condado do Tea.

Además, el consejo regulador informa de que en función de la meteorología de este mes de agosto, y como consecuencia del adelanto del ciclo vegetativo de la vid, se ultiman los preparativos "ante la posibilidad de que la vendimia se tenga que iniciar antes".

El 'Informe de Estimación de Cosecha 2017' cuenta fundamentalmente con la información proporcionada por los técnicos de campo de las bodegas, cuyas observaciones y datos aportados en las encuestas "se someten a un análisis detallado y a un procesamiento estadístico". Se ponderan en función de la superficie supervisada por cada técnico para contar, de este modo, con criterios unificados, explica el consejo regulador.

