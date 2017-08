IU reta a Javier Fernández a sumarse al acuerdo de izquierdas que su partido negocia con Podemos

El coordinador de IU en Asturias, Ramón Argüelles, ha replicado este lunes en Gijón al presidente del Principado, Javier Fernández, que ya no hay excusas para que cumpla sus compromisos de investidura y le ha retado a sumarse al acuerdo de izquierdas que lleven a la Junta General del Principado de Asturias en septiembre, a través de las medidas que están negociando con Podemos.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que ha estado acompañado del portavoz parlamentario de IU en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Gaspar Llamazares, el coordinador local de la coalición en Gijón, Faustino Sabio, y la concejala gijonesa de IU Ana Castaño.

Argüelles, asimismo, ha recordado que fue IU quien invistió presidente a Javier Fernández, primero para sacar adelante medidas sociales para ayudar a la gente desfavorecida y, en segundo lugar, para que no gobernara la derecha.

"La muleta que lleva IU es la de los asturianos", ha dejado claro en este sentido, a lo que ha apostillado que si se pueden sacar medidas que ayuden a los más desfavorecidos votará con quien haga falta para ello, incluso con el PP.

En esta línea, ha instado a Fernández, del que ha dicho que tiene "muy poca credibilidad", a empezar a trabajar. "En septiembre seremos nosotros quienes llevemos iniciativa", ha reiterado, para añadir que será entonces cuando el Gobierno del PSOE tenga la oportunidad de apoyarles. Por ello, le ha conminado a dejarse de excusas y sentarse a negociar.

"Queremos tener una hoja de ruta", ha apuntado, después de recalcar

que si ya se perdieron dos años de mandato, no pueden perder otros dos más, porque "los asturianos no se lo merecen", ha defendido.

Ante esta situación, ha señalado que optaron por llevar "la voz cantante" e IU creó un grupo de expertos en materia social. Sobre este asunto, ha llamado la atención sobre que desde enero más de 2.000 personas siguen sin percibir el Salario Social. Para él, es prueba de que algo no funciona en esta ley, al margen de considerar que existe "una falta absoluta de diligencia". Ha apostado, en este caso, por aplicar el silencio administrativo positivo a los seis meses, de forma que se entienda que está concedido si no obtienen respuesta en ese periodo de tiempo.

También se ha referido a la pobreza energética, sobre la que ha recalcado que, mientras algunos creen que no hay prisa, IU piensa que sí porque el invierno llegará en pocos meses. Por este motivo, ha pedido agilizar "a la mayor brevedad" la ley de emergencia ciudadana para que pueda ver la luz y garantizar un mínimo vital.

"No es una concesión gratuita, es un derecho", ha remarcado respecto a poder consumir cierta cantidad de energía. Argüelles ha visto "escandaloso" que haya gente que se pueda morir por no poder pagar luz y cada día sean más ricos los directivos de las empresas energéticas.

A LA ESPERA DEL CAMBIO

Llamazares, por su lado, ha visto una prioridad desbloquear la situación política desde la izquierda. "Vamos a poner de nuestra parte todo lo que sea necesario", ha asegurado, quien ha lamentado que el cambio político está

"atrapado" por la falta de compromiso del Gobierno central con las políticas sociales y por los recortes, pero también por la falta diálogo de las fuerzas que pueden llevarlo a cabo. Por todo ello, ha deseado que haya un nuevo impulso autonómico y local para el cambio.

Ha recriminado, por otro lado, a Javier Fernández, el que cera que se ha salido de la crisis y el único problema es la política. Algo que para Llamazares no es así, ya que Asturias tiene muchas cosas pendientes. "No somos complacientes con respecto a la situación de Asturias", ha dejado claro. Por contra, ha opinado que desde IU perciben un Gobierno instalado en "la autocomplacencia y resistencia al cambio".

"Asturias no puede seguir esperando", ha advertido, para remarcar después que es urgente la negociación, el diálogo y liderazgo por parte de presidente del Principado. Como ejemplo, ha aludido a que se presentara en la Fidma la Ley de Salud por parte del consejero, Francisco del Busto, cuando no se ha informado a ningún grupo parlamentario de esta. En todo caso, ha opinado que es una ley, "vacía, no cambia nada y es continuista".

Sobre Podemos, ha mostrado su deseo a que sea una negociación "ágil", para acudir cuanto antes a un rescate social, trasladar innovación a las empresas y mejorar los servicios públicos de manera cualitativa. Unas cuestiones que para él podían ser el programa básico del cambio.

Preguntado sobre si espera cambios tras las primarias de la FSA, ha indicado que ojalá que signifique una catarsis para el Gobierno regional y un cambio hacia una actitud activa y

un compromiso de cambio. De todas formas, ha dicho no querer esperar sino que se produzca cuanto antes ese cambio. "Hemos esperado demasiado", ha recalcado.

POCO RECORRIDO

A nivel local y respecto al caso de Gijón, Sabio Faustino Sabio ha apuntado que no serían un obstáculo para cambiar el Gobierno. Dicho esto, ha remarcado que cree que van demasiado tarde y el nuevo Gobierno tendría "poco recorrido" para demostrar que se puede gobernar de otra manera.

Ha recordado, en este sentido, que IU Xixón dio todas las muestras posibles y necesarias para que se produjera ese cambio, pero pusieron una fecha para el acuerdo, que era antes de finales del pasado año. Un acuerdo que no pudo ser, según él, por las diferentes confrontaciones. Aún así, ha insistido que en IU siempre interés en los problemas de los gijoneses, para dar salida al un Gobierno "triste, poco operativo" y congelador de medidas donde el presupuesto no se gasta.

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

La edil gijonesa de IU, por su lado, ha apuntado que en el caso del Ayuntamiento se marcan como nuevos retos la negociación presupuestaria, a lo que ha considerado fundamental hablar de ingresos y no solo gastos.

Para ello, ha recalcado que IU ha hecho una propuesta "valiente y decidida" que permita incrementar los ingresos, como es el caso de un IBI diferenciado que grave a grandes superficies y contribuyentes de mayor poder adquisitivo.

También ha aludido a la Renta Social Municipal, que lamentablemente, según ella, ha finalizado un primer periodo de solicitudes, con casi 4.000, pero que a día de hoy ninguna ha sido entregada. Para ella, en 2018 deberá estar reflejada una partida adecuada en los presupuestos municipales.

