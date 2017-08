La 'Barcelona StartupWeek' calienta motores: la tercera edición llega en septiembre

La tercera edición de la Barcelona StartupWeek tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre en el edificio MediaTic del Cibernarium. La entrada es gratuita y ofrecerá conferencias y sesiones de formación para fomentar las oportunidades de negocio y el networking. Jordi Boza, director de Barcelona StartupWeek, dice que este evento es “uno de los grandes” que se celebra en la Ciudad Condal.



Boza lo considera “un lugar donde aprender de los mejores mentores así como donde compartir experiencias con las mejores startups del momento y fomentar el networking. Todas las actividades que engloba el encuentro están pensadas para que el asistente saque el máximo provecho”. Algunas de las temáticas que se cubren durante este evento son financiación, go to market, marketing o design thinking. Además, se celebran programas de networking como Networking coffee breaks o Elevator Pitch Competition.



Algunas de las temáticas son financiación, 'go to market' o 'design thinking'Durante la segunda edición, celebrada el pasado año, Barcelona StartupWeek consiguió reunir a más de 2.200 emprendedores y startups en los 65 eventos que se organizaron durante toda la semana, con la participación de más de 90 ponentes. Para este año, se prevén aún más asistentes y participantes, entre los que ya se han confirmado algunos como José María Fuster van Bendegem, ex presidente de Openbank y ex director general de innovación del Grupo Banco Santander; o Pere Condom, director del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya.



Algunas de las startups que están llegando a la capital catalana serán las grandes invitadas a esta tercera Barcelona StartupWeek, como Hotel Tonight o Bluemove. Además, habrá programas dedicado en exclusiva a las mujeres emprendedoras, con sesiones como la de Gemma Cernuda sobre “¿Cómo conectar con el 80% del mercado?” o la mesa redonda dedicada a emprendedoras e inversoras de SWAN Women Angels Network.



El evento será gratuito para todos los interesados en acudir a estas sesiones para emprendedores, gracias al patrocinio de la Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Vistaprint, Emprender Seguro, Bluemove y Hotel Tonight, entre otros.

