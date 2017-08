PSOE Murcia advierte que estará expectante con los proyectos que se decidan sobre La Paz para "evitar un nuevo engaño"

Tras asistir, junto al edil Sebastián Peñaranda, al acto de firma del convenio entre el Ayuntamiento y los colegios de Arquitectos, Aparejadores e Ingenieros de la Edificación para realizar un estudio sobre el estado actual de los inmuebles, Ayuso ha advertido que, "aunque le demos la bienvenida al diagnóstico, es insuficiente porque una vez que tengamos las conclusiones, probablemente dentro de un año, no serán suficientes para resolver la remodelación integral del barrio que tanto se ha reclamado y que es tan urgente".

Al respecto, el concejal socialista recuerda que en los dos últimos plenos del Ayuntamiento se presentaron mociones para que se destinara una parte de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) a la remodelación del Polígono y para que se aprobara un nuevo Plan de Rehabilitación, que no contaron con el apoyo del PP.

Por tanto, "después de dos años de legislatura, solo tenemos un compromiso para que se haga un estudio sobre la cimentación y accesibilidad de los edificios y se está perdiendo un tiempo magnífico porque no hay que olvidar los otros ocho años con el anterior alcalde y el proyecto de López Rejas, que fue una gran mentira para los vecinos", ha precisado Ayuso, quien ha añadido que "para este viaje no hace falta maletas".

Además, ha puntualizado que "antes de nada debemos saber qué se quiere hacer en este barrio, porque sospechamos que el equipo de Gobierno no lo tiene claro, ni tampoco lo ha asumido como una prioridad para esta legislatura. Ahora entendemos por qué no apoya nuestras mociones para la rehabilitación del Polígono, porque no sabe cómo afrontar este reto".

Finalmente, el concejal considera oportuno que se cuente con los vecinos y que se les facilite información veraz con el fin de "no jugar más con sus ilusiones".

