Fernández (PP) ironiza con que Llamazares milite en dos partidos cuando da recetas de moralidad a todas horas

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, ha incidido este viernes en Gijón en que le resulta "bastante difícil de interpretar" que una persona como el portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, que, según ella, les da recetas de moralidad públicos a todos y a todas horas y siempre, tenga militancia en dos partidos a la vez.

Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación durante su vista a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), ha señalado que el que haya una persona, como es el portavoz de IU en el Parlamento asturiano, que tiene dos partidos,

"me parece un récord difícilmente superable", ha bromeado. "Ellos sabrán lo que hacen", ha apostillado.

Con todo, ha sostenido que "hay demasiado lío en la izquierda y demasiada pelea", a lo que ha reiterado que incluso hay gente que tiene hasta dos partidos. "En estos líos está la izquierda y Asturias con los peores indicadores del conjunto de España",

ha lamentado.

Unido a ello, ha dicho sospechar que el Gobierno regional busca ir a la prórroga presupuestaria, al no ver que dé pasos en la negociación de las cuentas de 2018. Según ella, el Gobierno regional tiene 14 de 45 diputados, por lo que debería de haber entabladas al menos dos o tres conversaciones con el principal partido de la oposición "y no han tenido ninguna", ha remarcado.

Sobre el ofrecimiento del presidente del Principado a los dos partidos de la izquierda, ha apuntado que el pasado año también estuvieron "enredando" y al final gracias a la responsabilidad del PP se logró eliminar el impuesto de sucesiones a una buena parte de los asturianos.

Eso sí, ha reconocido que les costó "mucho" lograrlo. Fernández ha considerado "insólito" el que tenga que ser el principal partido de la oposición el que haga todo lo posible porque se produzcan los acuerdos que necesita el Gobierno regional, al estar en minoría. "Al señor Javier Fernández al señor Javier Fernández le venía mal que le votásemos los presupuestos", ha remarcado

Ha mostrado dudas, en este sentido, por el hecho de que no se haya aprobado aún el techo de gasto por parte del Gobierno regional, lo que les hace tener "un mal pálpito" sobre las negociaciones presupuestarias.

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

A este respecto, ha opinado que parece que el Gobierno del Principado no quiere tener presupuesto regional en 2018, a lo que ha añadido que les da sensación de que va a apostar por una prórroga. En todo caso, ha asegurado que el PP hará una oferta en el ámbito de ingresos y de gastos para poder contar con presupuestos aprobados. Dicho esto, ha augurado que van a obtener una respuesta "pasiva o negativa, pero no proactiva como necesita Asturias", ha añadido.

Por todo ello, ha llamado a los asturianos para poner a la izquierda en la oposición porque han hecho ya "demasiado daño con su falta de respuestas a la gente", ha opinado, tanto en los ámbitos fiscales, como educativos, de empleo o de servicios sociales, a su juicio.

En cuanto a la vista a la Fidma, ha destacado que es un escaparate excelente de toda la creatividad empresarial asturiana. Especialmente ha destacado la gran industria agroalimentaria en Asturias, que tiene un peso en el conjunto de la economía regional asturiana "muy potente" y ha agradecido la apuesta de estos empresarios por Asturias.

Ha aludido, por otro lado, al objetivo '2020' del PP, para que 20 millones de personas estén trabajando en el año 2020. A este respecto, ha mostrado su deseo a que el Gobierno regional implemente medidas para conseguir que trabajen el mayor número de personas posible, como pueda ser alargar la tarifa plana de los autónomos o apostar por insertar laboralmente a los parados de larga duración.

Ha pedido, en este sentido, al Gobierno del Principado, el que tenga una "ambición desmedida" para que los asturianos tengan oportunidades de empleo y rejuvenecer la población. "No queremos una Asturias socialista y pasiva, que languidece, que no ofrece soluciones propias y que todo lo fía al azar o los acontecimientos", ha remarcado.

Frente a esto, ha defendido el impulso de políticas activas, a lo que ha adelantado que no se resignan a que el socialismo les diga "que otra Asturias no es posible", ha recalcado. Como ejemplo, ha citado la iniciativa que llevarán en el próximo curso político al Parlamento Asturiano para desarrollar una ley que regule de una forma "moderna, activa y vinculándola al empleo" el Salario Social.

Para ella, no puede ser que de una partida inicial de diez millones de euros se esté en más de 115 millones de euros, además de opinar que el Salario Social no se está gestionando de manera eficiente. En este sentido, ha visto necesario vincular el Salario Social al empleo y temporalizarlo a aquellos que pueden y deben tener oportunidades de trabajo. No obstante, ha defendido un Salario Social permanente a las personas que por condiciones físicas no van a tener una oportunidad de empleo.

"Lo que no se puede hacer es nada, que es lo que hace el Gobierno de Asturias", ha asegurado, antes de reprochar al Principado que, a su juicio, no se están gestionando bien los Servicios Sociales, con referencia a la convocatoria de subvenciones.

VARIANTE PAJARES

En otro orden de cuestiones, se ha mostrado segura de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene un compromiso "firme" con la Variante de Pajares.

"Ya tiene que ir acabando esto", ha conminado, antes de recalcar que la Variante lleva muchos años en tramitaciones, obras y problemas y los asturianos se merecen que concluya "ya".

Consulta aquí más noticias de Asturias.