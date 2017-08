El PP exige a Cubero que cumpla el decreto de espectáculos públicos en la instalación de carpas

Contín ha recordado que el citado decreto "obliga al Ayuntamiento" a comprobar la solidez de la estructura de todas las instalaciones desmontables para acoger espectáculos y actividades de carácter público y además, el Consistorio "tiene que garantizar que las estructuras que autoriza instalar cumplen todas la legalidad".

En rueda de prensa, Contín ha criticado que Cubero "no ha hecho nada, excepto contratar un ingeniero para certificar las instalaciones" tras la caída de la carpa de la 'Oktoberfest' en las pasadas fiestas del Pilar y "sobre la que el Ayuntamiento no pidió certificado de mantenimiento de la estructura a pesar de que era obligatorio".

Ha lamentado que "por mucho informe que haya ninguno se ocupa de la seguridad de las estructuras desmontables" y se ha preguntado si Cubero va a seguir el mismo procedimiento en las próximas fiestas del Pilar 2017.

En este sentido, ha preguntado si Cubero "va a actuar ya con la revisión del procedimiento de instalación de carpas o no cumplirá la normativa vigente".

PROPUESTAS

Al respecto ha recordado que el PP le propuso cumplir una serie de medidas que se recoge en la legislación entre las que ha citado levantar acta que verifique la inspecciones realizadas; no autorizar estructuras desmontables si no cumple la normativa; que los responsables municipales se lean los expedientes que firman; aportar certificados de la instalación de carpas porque "en la actualidad no hay registro para comprobarlo"; e incluir un historial de la estructura a instalar que recoge los días, lugares y las inclemencias a las que ha sido sometida, entre otros aspectos.

Tras esta exposición, Contín ha lamentado que "Cubero no ha resuelto ni un solo problema de la ciudad, pero culpa a terceros de que no le dejan hacer la revolución y por eso lloriquea".

Ha confiado en que acabe pronto este mes de agosto en el que Cubero ejerce de alcalde accidental al observar que "no está preparado para ello".

También ha rechazado las declaraciones de Cubero en las que señalaba que "la justicia genera problemas donde no los había" en referencia a las medidas cautelares sobre la carpa de la 'Oktoberfest' y le ha pedido al alcalde accidental que "cumpla con su trabajo y deje a los jueces hacer el suyo además de respetar la ley".

