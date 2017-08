López Miras resalta que Murcia no quiere "quitarle el agua" a quien no tiene, sino llevar de donde hay a donde no

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha abogado por más pedagogía a la hora de explicar el problema del agua, porque Murcia no quiere quitarle el agua a quien no la tiene. "En España sobra y esa es la que hay que llevar a donde falta, no sólo a Murcia, también a Castilla La Mancha", ha incidido.

En un desayuno informativo con la prensa en el Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera (San Javier), el presidente murciano ha recordado que España arroja al mar anualmente 80.000 hm3, y el déficit estructural de Murcia es de 450 hm3. No sólo Murcia tiene problemas, "esto es consecuencia del cambio climático, por eso es necesario un pacto nacional del agua, ahora nosotros y luego pasará a otros" y hay que solucionarlo ya.

Se mostró de acuerdo con agua desalada, pero además hay que permitir la cesión de derechos ("la pagamos a muy buen precio"), banco público del agua y trasvases.

"Somos un Gobierno trasvasista", pero no sólo para Murcia, "no se la vamos a quitar a nadie. Somos parte de España y no voy a permitir que se le quite a otros para traerla aquí, pero sobra agua en el conjunto de España y se trata de llevarla de donde sobra a donde la necesitan", ha recalcado.

A su juicio, se está enfocando mal el tema agua en Murcia. "No queremos quitársela a Castilla-La Mancha, sé que hay sitios que no tienen, quiero infraestructuras para todos para que llegue agua de otras cuencas también a esa comunidad".

"Si sobra en España por qué en Murcia, en partes de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana no hay", ha cuestionado. Por eso pide ir todos juntos a reivindicarla, porque, ha defendido, "si lo hacemos todos juntos lo conseguiremos, pero no divididos".

Finalmente, el presidente murciano ha reconocido que es una situación que le preocupa, pero sabe que con el trabajo de todos se va a salir de esta situación.

Consulta aquí más noticias de Murcia.