Madrid paralizará los desahucios de familias que habiten en viviendas públicas

La delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha dispuesto la paralización cautelar y temporal del desahucio de familias en viviendas públicas.

"Dispongo se proceda a la suspensión temporal de los procedimientos de lanzamientos que se fueran a producir sobre viviendas de titularidad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, desde este momento y hasta nueva indicación, a la vista del informe adjunto, lo que deberá ser aprobado en el próximo Consejo de Administración de la EMVS", expresa Higueras en la resolución.

Esta propuesta pasará por el primer consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) del mes de septiembre.

La medida paraliza cautelarmente los lanzamientos para que estas familias, que se encuentran en pleitos penales en la EMVS sobre procedimientos de usurpación, puedan acreditar que cumplen los requisitos para habitar en una vivienda de protección pública.

La decisión responde "a cuestiones relacionadas con el Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada que aparece recogido en la legislación europea e internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la propia Constitución Española de 1978, en su artículo 47".

Las personas de estas viviendas han de cumplir los requisitos que se establecen

Higueras ha precisado en declaraciones a la Cadena Ser que esta paralización no es "definitiva" porque las personas que ocupan estas viviendas han de cumplir los requisitos que se establecen por parte de la EMVS "para permanecer ahí".

Tal y como ha detallado Higueras, estos requisitos tienen que ver "con la vulnerabilidad social", y son, entre otros, la renta, el empadronamiento o tener familiares dependientes a cargo.

Preguntada por las críticas que califican esta medida de "tardía", Higueras ha asegurado que se han dado "muchísimos pasos". "Cuando se ocupan viviendas destinadas a hacer política social, es complicado explicar que no pueden acceder a esas viviendas porque están ocupadas; hemos tenido que estudiar muchas propuestas", ha apuntado a continuación.

Críticas de Ganemos

Preguntada por el comunicado que emitió Ganemos Madrid en el que reclamaban al equipo de Gobierno municipal de Ahora Madrid (grupo municipal en el que está integrado) que cumpliera su promesa electoral y "pare todos los desahucios" en la capital, Higueras ha indicado que están "abiertos a las críticas".

"Estamos abiertos a las críticas; a mí esto no me hace daño", ha aseverado la teniente de alcalde, quien ha añadido que "hay que atender las demandas de todo el mundo". Además, Marta Higueras ha asegurado que "por un comunicado no se puede cambiar el rumbo".

Sin embargo, Ganemos calificó de "respuestas tibias y a todas luces insuficientes" la acción del Consistorio ante la "situación de emergencia habitacional que sufren las familias más vulnerables".

Consulta aquí más noticias de Madrid.