Policía Nacional aconseja aumentar la precaución ante los robos con fuerza en los domicilios de la Región

Por ello, los agentes hacen hincapié a los ciudadanos de la existencia de grupos organizados itinerantes que aprovechan estos días, en los que las viviendas están vacías, para desvalijarlas.

Uno de sus 'modus operandi' o forma de actuar, antes de perpetrar el robo, es señalar la vivienda con un objeto plástico transparente de tipo pestaña.

Estas pequeñas pestañas plásticas, según Policía Nacional, se han hallado situadas en el primer tercio inferior de las puertas de acceso a diferentes domicilios, concretamente en la junta de la puerta con el marco bien al lado de las bisagras, o en el lado de la cerradura.

Estos diminutos testigos tienen la finalidad de indicar a los ladrones si el domicilio está vacío y sus moradores ausentes, ya que si el testigo plástico continua en su posición días después al no haber sido abierta la puerta les está indicando que el domicilio se encuentra deshabitado en ese momento.

Y si por el contrario está habitado, la pestaña no permanece en la junta de la puerta con el marco al haber caído por el acceso a la vivienda. Además, los agentes aseguran que esta marca es tan pequeña que los moradores no se dan cuenta de su presencia y caída.

CONSEJOS

Asimismo, la Policía Nacional ha recordado que es importante comprobar que las puertas y ventanas están bien cerradas, tanto en exteriores como en patios interiores, sobre todo en bajos y en primeros pisos para evitar robos mediante escalo; no bajar totalmente las persianas para no exteriorizar su ausencia; no dejar dinero ni objetos de valor en el domicilio; no divulgar su ausencia ni en las redes sociales; avisar a alguien de confianza para que recoja el correo del buzón; y suministrar el teléfono a los vecinos por si ven movimientos en la casa o escuchan ruidos en su interior.

Otros de los consejos de los agentes es dejar ropa colgada en el tendedero; instalar algún temporizador que le encienda las luces del domicilio de manera intermitente; hacer un inventario detallado de las cámaras, videos y otros aparatos electrónicos con sus números de serie, modelo y marca para facilitar su identificación, así como fotografía de las joyas y sus inscripciones; y no abrir la puerta a ningún desconocido cuando suene el portero automático y mantener cerrada la puerta de la comunidad de vecinos.

Para aquellas personas que se quedan en sus domicilios, sabiendo que muchos de sus vecinos están disfrutando del periodo vacacional, los agentes aconsejan prestar especial atención ante posibles marcas en su puertas y en las de los demás o si observan extraños en las inmediaciones del edificio, portal o rellano de escalera.

Ante cualquier sospecha se debe llamar al teléfono de atención de Policía Nacional, '0-9-1', y en caso de encontrar en la puerta del domicilio forzado o abierta se recomienda no entrar al interior de la vivienda para no alterar posibles huellas y avisar a la Policía.

