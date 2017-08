El Gobierno Vasco emplaza a los empresarios a "compartir" sus beneficios y a subir los salarios

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha asegurado que "si de verdad creemos" en el concepto de que la empresa es "de todos", tanto del propietario como de los trabajadores, es necesario "compartir" los beneficios" y subir los sueldos en los casos en los que la compañía se encuentre en una buena situación económica.

Tapia ha lanzado este mensaje en una entrevista en Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, en la que ha reiterado que pese a las excepciones de algunas firmas que se encuentran en dificultades, la situación general de las empresas en Euskadi es positiva.

La consejera de Desarrollo Económica ha subrayado que Euskadi sigue "creciendo" en términos de Producto Interior Bruto (PIB) y que el paro continúa su tendencia a la baja.

No obstante, ha reconocido que esto no significa que no siga habiendo problemas y que no sea necesario seguir haciendo frente a las "consecuencias" de la crisis económica, que la Comisión Europea acaba de dar por finalizada para el conjunto de la UE.

Tapia se ha referido a casos como el de La Naval, CEL, Fagor-CNA y a otras empresas que se encuentran en "problemas". La consejera ha explicado que el Gobierno sigue trabajando y colaborando con estas firmas en la búsqueda de una solución a las dificultades que atraviesan.

No obstante, ha subrayado que la situación general de las empresas y del propio sector industrial es positiva, tal y como lo demuestra -según ha destacado- el último informe del 'Observatorio de coyuntura industrial', que refleja una mejora en las perspectivas de las compañías del sector.

En este contexto, ha lanzado un mensaje en favor de un incremento de los salarios, una idea que el Gobierno autonómico lleva planteando desde hace semanas y que ha sido cuestionada desde algunas organizaciones empresariales.

UNA EMPRESA "DE TODOS"

"En la medida en la que estamos saliendo o hemos salido de la crisis, y si de verdad creemos en que la empresa es de todos, de empresarios y trabajadores, cuando las cosas van bien hay que repartir los beneficios, compartirlos con los trabajadores", ha manifestado.

La consejera ha precisado que un aumento de salarios no se puede aplicar en todas las empresas de Euskadi, dado que algunas de ellas tienen "problemas", pero sí en aquellas en las que las cosas "van bien".

Además, ha subrayado que en estos casos, también se debe de tratar de "garantizar" una cierta estabilidad y posibilidades de desarrollo profesional a los nuevos trabajadores que se incorporan a la plantilla.

