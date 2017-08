Puente cree que "podría ser interesante" una consulta sobre la retirada o no de la Laureada del escudo de Valladolid

En declaraciones a los medios de comunicación durante la visita a las excavaciones en las fosas del Cementerio del Carmen, Óscar Puente ha señalado que madura y valora la decisión sobre este elemento heráldico y que la hará pública cuando tenga "clara" la decisión.

En todo caso, ha abogado por la "prudencia" ya que ha recordado que esta cruz lleva "80 años en el escudo de la ciudad", de los cuales la mitad coincidieron con la Dictadura de Franco y la otra mitad ya con la etapa democrática.

Eso sí, ha matizado que no descarta que se pudiera llevar a cabo una consulta o un proceso participativo en el que la ciudadanía tenga oportunidad de pronunciarse, ya que "quizá no sea una decisión exclusiva del equipo de Gobierno". En todo caso, ha reprochado que no quiere ver el titular "el alcalde se plantea hacer un referéndum sobre la Laureada".

El alcalde también ha considerado que quizás el asunto de la Laureada no es un tema de "interés general" pues Valladolid lleva 80 años con ese escudo "y por lo tanto lleva tanto tiempo escudo de la ciudad en Democracia como en Dictadura".

En todo caso, el regidor ha considerado que, en asuntos sobre la memoria histórica, el equipo de Gobierno de Valladolid está "muy comprometido" con las decisiones que están "en la sensibilidad de la mayoría de los ciudadanos".

