Una veintena de vecinos de la Parte Vieja protesta ante San Telmo contra el modelo turístico de San Sebastián

Los concentrados portaban una pancarta con el lema en euskera 'La patronal del turismo no nos representa', y han mostrado carteles con frases como "Ellos se forran y nosotros sin casa", o "No más gasto público para fomentar la turistificación", mientras se desarrollaba el acto en el interior del museo.

A su finalización, en declaraciones a los periodistas, un portavoz de los vecinos ha expresado su rechazo al modelo turístico actual porque, según ha dicho, "el turismo nos está echando del barrio, sobre todo a los jóvenes", que no tienen capacidad para alquilar casas porque "todas están subiendo mucho de precio". "El último año han subido los alquileres un 17%", ha destacado.

"No tenemos posibilidad de vivir aquí, estamos sintiendo una presión muy grande para irnos de la ciudad y del barrio en general. Nuestros niños no pueden jugar en los espacios públicos, la ciudad y nuestro barrio se está diseñando para gente de fuera", ha criticado, al tiempo que ha considerado que "no se está mirando por los intereses del barrio y de la gente".

En esa línea, ha explicado que, al tener conocimiento de este acto convocado por las instituciones, "a última hora y a escondidas", los vecinos se han juntado ante San Telmo para protestar, y ha denunciado la "gran presencia policial" y que los agentes "le han robado un móvil" a una persona que grababa cómo retiraban una pancarta colocada en el exterior del museo.

"PROTESTAFOBIA"

"Nos han agredido y no es la primera vez que en cualquier acto que hacemos en contra del turismo nos tachan de 'turismofobia', pero, para nosotros, es 'protestafobia' porque aquí nadie puede salir ni decir nada, en cuanto salimos van a por nosotros", ha asegurado, al tiempo que ha denunciado haber recibido "una patada" propinada por un Guardia Municipal.

Tras asegurar que "no tienen nada que ver" con las pintadas que han aparecido los últimos días, ha aclarado que no son "una organización", sino vecinos que se han "juntado" porque piensan que el modelo turístico actual "nos está echando del barrio". "Nunca hemos optado por nada violento", ha concluido.

