Incendios- Suárez-Quiñones apunta a que el fuego en Gredos ha sido provocado y comenzó cerca de una explotación ganadera

Suárez-Quiñones, que ha visitado las instalaciones del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta con base en Alcazarén (Valladolid), ha explicado que en un principio se apunto a que el origen del fuego estaba en una explotación ganadera pero hoy ha precisado que estaría "muy cerca" de la explotación pero no propiamente en ella.

Asimismo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha explicado que el incendio sigue activo pero dentro de un "perímetro cerrado" que tiene un contorno de 14 kilómetros pero no que se da por controlado "hasta que no haya seguridad" de que no se va a reactivar, además de que ha dejado claro que las llamas "no siguen devorando vegetación".

