Quince corredores ascenderán al Moncayo durante 24 horas seguidas y recaudarán fondos para la AECC

Presentación de la '24 horas Moncayo Non Stop' (EUROPA PRESS)

El municipio zaragozano de Añón de Moncayo acogerá este sábado el I 24 Horas Moncayo Non Stop, una carrera de trail running solidaria que persigue el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Quince corredores intentarán realizar el máximo número posible de ascensiones durante un día.

La prueba ha sido presentada este miércoles en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que colabora con el proyecto. En esta han estado presentes el alcalde de Añón de Moncayo, José María Vijuesca, el presidente del Club Añón Actividades Deportivas, Agustín Vega, y dos de los corredores participantes, Sergio Lázaro y Mario Bescos.

El evento deportivo, que comenzará este sábado 12 de agosto a las 18.00 horas, está patrocinado por catorce empresas que se han comprometido a aportar quince euros por cada ascensión grupal. Vega ha explicado que, "la persona que más ascensiones puede conseguir hará unas siete", por lo que cada empresa aportará una cantidad de "105 euros".

Además de las empresas patrocinadoras, otras siete que han aportado comida, camisetas y otros complementos necesarios. Las entidades patrocinadoras son de la provincia de Zaragoza y de Soria.

El presidente del club ha hecho hincapié en que se trata de una carrera de "24 horas" en la que los "quince participantes" estarán corriendo durante toda su duración, ya que no se trata de "una carrera de relevos". El recorrido será de 16,5 kilómetros en cada ascensión (ida y vuelta) con 1.240 metros positivos de desnivel y se desarrollará en el término municipal de Tarazona por senderos del Parque Natural del Moncayo.

Por su parte, Vijuesca ha manifestado que se trata de "un reto solidario, benéfico y deportivo muy bonito", por lo que el Ayuntamiento ha "apoyado" al club organizador para que se puedan "recoger fondos" para la AECC.

LOS CORREDORES

Los corredores proceden de Aragón, Cataluña y País Vasco. Bescos ha asegurado que serán los encargados "de poner las piernas, los pulmones y, sobre todo, el corazón en el proyecto". Por su parte, Lázaro ha afirmado que tienen "muchas ganas de comenzar" y "conseguir el máximo de ascensiones".

Vega ha indicado que participan quince personas porque "no se quería masificar el reto", ya que no querían "que se entendiera como una prueba deportiva". No obstante, ha detallado que han sido muchos los que que han querido participar y han dejado "gente fuera para cubrir las bajas si hay lesiones".

El presidente del club organizador ha comentado que además hay "35 voluntarios" para cubrir las 24 horas de carrera, aunque "detrás hay más apoyo de la gente del pueblo". "Hemos organizado turnos de cuatro horas, pero hay gente que se ha ofrecido voluntaria para estar 24 horas en cumbre", ha agregado.

ACOMPAÑANTES

El corredor Sergio Lázaro ha hecho un llamamiento a "cualquiera que quiera acercarse" y acompañar a los participantes en algún trayecto, ya que "toda ayuda es bienvenida". "Tras doce horas, el cuerpo empieza a cansarse y empiezas a echar de menos muchas cosas, por lo que el apoyo de los acompañantes es muy importante", ha expuesto.

Los corredores contarán con tres puntos de avituallamiento. El primero, en la salida que se situará en Agramonte a 1.100 metros; el segundo en el Santuario del Moncayo que se encuentra a 1.600 metros; y el último en la cumbre, a 2.315 metros.

Vega ha destacado que, "al ser 24 horas", los corredores deben tomar líquido y geles, pero también "sólido y comida caliente", por lo que se dispondrá de un furgón cocina.

En estos puntos, se han dispuesto huchas para que los asistentes puedan colaborar económicamente con la causa. Asimismo, existe una plataforma habilitada en www.miretocontraelcancer.aecc.es, para poder donar aunque no se asista a la carrera.

El objetivo económico está fijado en 3.000 euros, según ha declarado el presidente del club organizador, "entre las donaciones de las empresas y las de las personas individuales". "Puede no ser una gran cantidad, pero con todos los eventos deportivos que acoge la AECC se puede conseguir una buena cifra que se dedique a la investigación y a la atención de enfermos", ha subrayado.

UN DESCONOCIDO

El alcalde de Añón de Moncayo ha apuntado que, además del reto benéfico, se quiere "dar a conocer el entorno del Moncayo", ya que es "un gran desconocido" a pesar de encontrarse "a media hora de la capital aragonesa".

"El entorno es muy bonito para hacer senderismo, trail y otras actividades deportivas y es un buen momento para dar a conocer esta alternativa de ocio", ha matizado.

En lo que se refiere al futuro, Lázaro ha manifestado que "es la primera vez" que se organiza una prueba así en el Moncayo, pero les gustaría "continuar haciéndolo" porque han visto "que hay mucha gente volcada" con la causa.

El evento ha sido organizado por el Club Añón Actividades Deportivas y cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Añón y Tarazona y con la de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

