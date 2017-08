Cifuentes, convencida de que "no va a peligrar" el acuerdo de investidura con Ciudadanos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha mostrado "convencida" de que "no va a peligrar en ningún momento" el acuerdo de investidura con Ciudadanos porque ella no tiene ninguna intención de incumplirlo.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos, tras reunirse con una representación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid preguntada por si la nueva postura de Cs pondrá en peligro el apoyo de la formación naranja a su gobierno.

Cifuentes ha dicho que tienen un acuerdo de investidura con 76 puntos que se "están cumpliendo de una manera sistemática, de una manera más que satisfactoria", porque se acaban de cumplir los dos años de legislatura y el grado de cumplimiento "está en torno al 80% e incluso un poco más alto entre puntos que se han cumplido o los iniciados".

"Estamos en un nivel muy alto y por lo tanto yo entiendo que el acuerdo de investidura no peligra en absoluto. Como, además, no tengo ninguna intención de incumplir el acuerdo investidura estoy convencida de que no va a peligrar", ha remarcado.

Relaciones tensas por el caso Lezo

Ciudadanos, socio de gobierno en la comunidad, ha afeado en múltiples ocasiones a la presidenta madrileña su actuación ante el caso Lezo.

El partido naranja acusa a Cifuentes de no querer entregar información clave sobre la gestión en el Canal de Isabel II.

César Zafra, portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid, lanzó el martes un ultimátum a la presidenta regional en el que le volvió a solicitar la información o, en caso contrario, podrían acudir a los tribunales.

No descartamos acudir a los tribunales

"Una vez más le pediremos explicaciones y una vez más le exigiremos que nos dé esa explicación; no descartamos acudir a los tribunales, porque entendemos que es una información necesaria y que la única razón por la que se esconde es porque Cifuentes está preocupada por lo que pone en esos papeles", señaló el diputado.

Según ha indicado, la información solicitada versa sobre actas del propio Canal, de Canal Gestiona y de Canal Extensia.

"Dicha información nos ha sido denegada por parte del Gobierno aludiendo a que está en secreto de sumario y que es información judicializada y no se puede dar", ha expresado Zafra, quien ha señalado que "el Gobierno bien sabe que hay varios informes de letrados de esta cámara (Asamblea de Madrid) y también jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice muy claramente que se tiene derecho a esa información".

En respuesta, el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, calificó la petición como "una cosa más de postureo veraniego de Ciudadanos".

"Si hay un informe que la Abogacía que impide entregar no lo podemos entregar. Si nos autoriza el Juzgado se la haremos llegar", añadió Garrido.

