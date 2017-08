El Ayuntamiento de Valladolid aprobará una inversión sostenible "modesta" para un Memorial en las fosas de El Carmen

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que espera aprobar en septiembre, dentro de las inversiones finacieramente sostenibles, una partida "modesta" para la construcción de un memorial en el que dar entierro a las víctimas enterradas en las tres fosas comunes del Cementerio del Carmen a las que no se logre identificar durante los trabajos de la Asociación para la Memoria Histórica para la recuperación de los restos.

Puente ha visitado, junto a la vicesecretaria regional del PSOE, Virginia Barcones, la secretaria regional de Memoria Histórica del PSOE, Beatriz García, y el procurador socialista en las Cortes Álvaro Lora, los trabajos de excavación en el camposanto vallisoletano, donde ya se han recuperado unos 200 cuerpos.

El regidor vallisoletano ha recordado que el Ayuntamiento ha destinado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) subvenciones de 25.000 euros en 2016 y de 10.000 este año para las excavaciones, mientras que espera que a principios de septiembre se apruebe en el Ayuntamiento, con cargo a las inversiones financieramente sostenibles, la construcción de un memorial.

Puente ha precisado que será una "cantidad modesta", pero espera que este espacio, que se ubicará anejo a las fosas que se han excavado, sirva para dar entierro "como Dios manda" a los restos que no hayan podido ser identificados. "Es como debían ser enterradas estas personas y no haber sufrido el destino que sufrieron en aquella época de nuestra historia", ha recalcado.

Por ello, ha el alcalde ha destacado la iniciativa de la ARMH, que permite "dar un entierro digno" a las personas que fueron represaliadas y arrojadas a estas fosas y también ayuda a las familias que busca a seres queridos.

En esta zona del Cementerio del Carmen, la Asociación afronta la excavación de la tercera de las fosas halladas después de completar la de otras en 2016. En total, se han localizado ya restos de unas 200 personas.

Asimismo, Puente ha apostillado que no sabe si otros ayuntamientos de España hacen el "esfuerzo" que lleva a cabo el Ayuntamiento con estas excavaciones, por lo que ha manifestado su deseo de que otros consistorios "echen una mano". No obstante, ha considerado que si la Ley de Memoria Histórica no se dota de recursos será "difícil" materializar acciones como ésta.

TRABAJO EN LAS CORTES REGIONALES

A este respecto, el procurador Álvaro Lora, que coordina el trabajo de la Mesa de la Memoria Histórica en las Cortes regionales, ha calificado de "triste" que el Gobierno de España haya derogado "de facto" la Ley estatal al dejarla sin dotación en los presupuestos generales de Estado.

En el caso de Castilla y León, Virginia Barcones ha reclamado la aprobación de una Ley de Memoria Histórica en Castilla y León que "ayude a recuperar la dignidad individual y colectiva, a eliminar cualquier símbolo o vestigio franquista y que ayude al estudio o recuperación de la documentación de este periodo tan negro".

Álvaro Lora ha precisado que el Parlamento regional se continúa el trabajo en la citada Mesa, que ya se ha reunido con la mitad de asociaciones vinculadas con la Memoria Histórica en Castilla y León, y espera reunirse con el resto de asociaciones para completar una Ley de Memoria Histórica en la Comunidad.

Asimismo, ha destacado que en el próximo periodo de sesiones de las Cortes el Grupo Socialista redactará las enmiendas necesarias para que las asociaciones tengan el presupuesto para seguir los trabajos y que gracias a ellos "se borre de España esta mancha tan negra de la historia". Para ello, ha considerado que se debe afrontar la situación "con naturalidad, sin crispación y sin demagogia".

Los representantes del PSOE han considerado que la actuación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, formado por el PSOE y Toma la Palabra, supone "un ejemplo" de Consistorio "implicado en la recuperación de la memoria histórica".

Por su parte, la recién designada secretaria regional de Memoria Histórica ha apostado por que en la nueva ley se favorezca la colaboración de las universidades en trabajos como éste, así como por explicar en la "escuela" lo sucedido antes, durante y después de la Guerra Civil para "crear conciencia desde niños".

Beatriz García ha aseverado que "no puede ser" que se conozca bien que Auschwitz fue un campo de concentración nazi, pero que, en el caso de León, "mucha gente no sabe" que San Marcos también fue un campo.

