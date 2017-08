Luz verde para el decreto sobre el copago de servicios del ERA para dependientes declarados antes de 2011

El decreto entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), pero será en septiembre cuando la consejería de Servicios y Derechos Sociales iniciará el procedimiento para calcular el copago. Posteriormente, el ERA girará las liquidaciones según ha informado el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, en rueda de prensa.

El nuevo decreto, que no ha recibido alegaciones según el Gobierno, afectará a 2.850 expedientes de liquidación de servicios. De ellos 2.338 están ya liquidados, fueron objeto de una auditoría interna en los pasados meses y habrá que reenviarlos a los usuarios y familias. Los 512 restantes son los que no fueron objeto de liquidación al quedar paralizados tras el mandato de la Junta General y a la espera del decreto aprobado este miércoles.

El Principado pretende iniciar la devolución de las cantidades abonadas en exceso, unos 5,8 millones de euros, "antes de fin de año".

Según Martínez, con este decreto el Gobierno "ha resuelto un problema". "No pueden acusarnos de no haber actuado y de no haber dado todos los pasos con la debida seguridad jurídica", ha añadido, para después afirmar que han desarrollado el decreto de la manera "más diligente" que han podido.

