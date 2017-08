El Principado defiende que el turismo "en modo alguno" entra en conflicto con cualquier otra actividad

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, ha reivindicado este miércoles en Gijón las bondades del turismo para la región, a lo que ha incidido en que "en modo alguno" entra en conflicto con cualquier otra actividad.

Ha resaltado, asimismo, que el Gobierno regional, y el sector en su conjunto, están apostando por un turismo sostenible y de calidad. Así lo ha indicado, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, en el marco de la 61 Feria Internacional de Muestras de Asturias, con respecto a las pintadas aparecidas en Oviedo, al igual que en otras partes de España, en contra de los turistas.

Pola, no obstante, no ha querido entrar en valoraciones sobre lo que considera comportamientos aislados. Por contra, ha remarcado que se está desarrollando un programa de turismo sostenible y esa sostenibilidad, coordinada con consenso con el sector y agentes sociales, implica un desarrollo armónico con la Naturaleza, el conjunto de actividades económicas y la sociedad. Es por ello, que ha advertido de que no se cuente con él para convertir los buenos datos del turismo es una mala noticia.

Preguntado por si da mala imagen de cara al turismo lo ocurrido en las fiestas del Xiringüelu de Pravia, donde la Guardia Civil tuvo que intervenir para evitar desórdenes, ha considerado que se trata de un hecho "aislado". Dicho esto, ha reconocido que no es "ni deseable, ni buena imagen".

En contraposición, ha resaltado que el el día anterior se celebró el Descenso del Sella, una fiesta referente nacional e internacional y tuvo un desarrollo "ejemplar". Con todo, Pola ha opinado que las fiestas 'de prao' son algo "muy apreciado" por el turismo. Ha insistido, a este respecto, que la imagen para el turismo que dio las fiestas del Sella fue "absolutamente impecable".

Por otro lado, sobre las malas condiciones meteorológicas de este verano en la región, ha remarcado que Asturias no centra su atractivo en una oferta de turismo de sol y playa, por lo que se ha elaborado una oferta diferente y diferenciada, que permite que, aunque no haya mucho sol, se pueda combinar con otras cuestiones. Como ejemplo, ha citado el Camino de Santiago, la gastronomía, el turismo industrial o las actividades deportivas. Algo que tiene buen reflejo en los datos turísticos.

