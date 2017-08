El grupo español Camerata Iberia rinde homenaje a Monteverdi en el Festival de Música Antigua de Daroca

El conjunto, dirigido por Juan Carlos de Mulder, está formado por la soprano Agnieszka Grzywacz, la mezzosoprano Adriana Mayer, el archilaúd de Ramiro Morales y el organista Javier Artigas. Por su parte, de Mulder también toca el archilaúd.

El concierto ofrecerá casi una veintena de obras de numerosos compositores como las del propio Claudio Monteverdi y las de Giovanni Paolo Cima, Alessandro Grandi, Tarquinio Merula o Adriano Banchieri. 'Salve Regina', 'Canzon', 'O quam tu pulchra es', 'Capriccio cromatico' o 'Concerto di due Angioletti', son algunos de los títulos que sonarán en Daroca.

El ciclo, que ha sido organizado por el Ayuntamiento de Daroca, cuenta con la colaboración de la Institución Fernando el Católico (IFC) y de la Parroquia de Daroca; y con el patrocinio de la Comarca del Campo de Daroca, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

MÚSICA ESPAÑOLA

Camerata Iberia ha reunido a lo largo de su trayectoria un repertorio centrado en la música antigua española del Renacimiento y el Barroco, ya que consideran que influyó sobre el resto del panorama musical de las grandes escuelas europeas.

Asimismo, ha actuado en festivales de toda Europa como Arte Sacro, Utrech Early Music Festival o Quincena Musical Donostiarra; y ha sacado a la venta dos CDs: 'Songs and dances from the Spanish Renaissance' (1996) y 'Música en la época de Calderón de la Barca' (2000).

Su último título, 'La Spagna', es un reflejo del repertorio que emergió de las cortes europeas del nuevo renacimiento.

PRESENTACIÓN

Para este miércoles además se ha organizado un evento paralelo al concierto, la presentación de la primera versión en castellano del 'Ensayo sobre la verdadera manera de tocar el teclado' de Carl Philipp Emanuel Bach. El acto tendrá lugar en la sala de plenos de la Casa de la Comarca de Daroca a las 18.00 horas.

En la primera muestra de esta versión, editada por la doctora Eva Martínez Marín, estarán presentes el teclista y director del Curso y Festival Internacional de Daroca, José Luis González Uriol, y el director editorial de Dairea Ediciones, Miguel Sánchez.

La programación del festival concluye este jueves 10 de agosto con el concierto del Conjunto Vocal e Instrumental del XXXIX Curso Internacional de Música Antigua de Daroca (CIMAD). Bajo el título 'L'Orfeo. Favola in Musica de Claudio Monteverdi', la agrupación homenajeará al compositor en el 450 aniversario de su nacimiento.

