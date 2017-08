El PSdeG presenta una proposición para reformar el Consello Consultivo, recuperar su "prestigio" y evitar "disfunciones"

Según ha dicho Vilán, la intención de los socialistas es derogar las "modificaciones de la ley" realizadas por el Gobierno de la Xunta "por la puerta de atrás y de forma unilateral", a través de la Ley de Acompañamiento, "rompiendo" el consenso alcanzado en la Cámara en 2014 en relación a esta cuestión.

"El órgano que garantiza la legalidad en Galicia está secuestrado", ha resumido Vilán, que ha recordado que el presidente del Consello Consultivo "sigue investigado por su supuesta implicación en la Operación Cóndor".

Para la socialista, el PP "no quiere llegar a un acuerdo" porque "le gusta controlar el órgano que garantiza la legalidad de la actuación de la Administración" en la Comunidad, por lo que la posible reforma de su ley es "un asunto que molesta especialmente al Gobierno" popular.

DISFUNCIONES

En particular, Vilán se ha referido a "disfunciones" de este órgano como la sección de Estudios e Informes, cuyas decisiones "no van al pleno del Consello Consultivo", si no que se quedan "en un órgano colegiado que está dirigido absolutamente por el presidente" de la institución.

Además, esta sección exige en su composición a un miembro nato, que ahora solo podría ser Fernando González Laxe, ha dicho la diputada, que "como mucho estará dos años más". "Nos adelantamos a una situación que va a ocurrir, y este es el momento de cambiarlo", ha subrayado.

A mayores, los socialistas exigen modificaciones en relación a la secretaría xeral y a la forma de designación del cuerpo de letrados, reformada "sin consenso y con los propios profesionales en contra". Finalmente, ha hecho hincapié en la "imprescindible" necesidad de presencia de mujeres" en el órgano, algo que se establece "por ley" y que ahora es "inexistente".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.