En Marea y BNG condenan los "actos violentos" contra instituciones democráticas en Venezuela

Al respecto, preguntado por los periodistas en una rueda de prensa ofrecida este lunes, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que "un levantamiento armado no es la forma de solucionar un conflicto social". "Cualquier alzamiento de armas contra una democracia que suponga la alternativa a la solución pacífica de un conflicto social nos parece una mala noticia", ha manifestado el exmagistrado lucense.

Además, preguntado por la postura de En Marea sobre las votaciones de la Asamblea Constituyente, proceso que no reconoce la oposición venezolana ni parte de la comunidad internacional, Villares ha recordado que hay organismos internacionales que la estuvieron "verificando" y que, en términos generales, "avalan la validez del proceso".

"Digo esto también porque observadores del ámbito de las naciones unidas no pusieron en cuestión el resultado, o si pusieron en cuestión aspectos parciales pero no lo hacen invalidando lo esencial del proceso", ha precisado para incidir en que En Marea prefiere "que hablen las urnas y no las armas".

POSTURA DEL BNG

Por su parte, también preguntado al respecto en otra rueda de prensa, el diputado del BNG Luís Bará ha mostrado la condena del Bloque a los "actos violentos" ocurridos en Venezuela, ha pedido que se respeten las "instituciones políticas y legales" de este país y ha reclamado una solución "pacífica" que beneficie a la población.

Para ello, ha recomendado "no echar más leña al fuego desde fuera" y ha instado a los organismos internacionales y al Gobierno español a "intentar ayudar o trabajar para que haya un proceso de diálogo que impida esta escalada de violencia y de tensión vaya a más".

