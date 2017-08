Gobierno Vasco cree que Sortu tiene que "tratar de parar" la campaña antiturismo que puede empañar la imagen de Euskadi

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Muela valora que en las últimas décadas se ha hecho "una importante labor de desarrollo y difusión del turismo para lograr que crezca de forma sostenible en Euskadi" y, por ello, califica de "sinsentido" la campaña contra el turismo iniciada por Ernai, la organización juvenil de Sortu.

"Si las juventudes de Sortu quieren aportar y entrar en el debate sobre qué turismo queremos en el futuro, que aporten. Tienen los canales adecuados para hacerlo. El primero su propio partido", señala.

En este sentido, reconoce que de gente joven esperaba "mentes abiertas, modernas y tolerantes" y se pregunta si no viajan. "Porque si viajan es de una hipocresía... Que se planteen si cuando visitan otros lugares les gusta encontrarse con que no son bien recibidos y con que no les quieren", expresa.

A su juicio, con su forma de actuación solo contribuyen a "empeorar la imagen de Euskadi y que no rentabilicemos los recursos que se invierten en promoción".

Por otro lado, y aunque reconoce que "ha habido pintadas y han molestado a algunos hoteles", matiza que son hechos muy aislados "que no se pueden comparar en nada con Barcelona y las Islas Baleares".

Asimismo, dice que sería de agradecer que los organizadores de la manifestación del día 17 en San Sebastián "desistiesen de esa idea", aunque reconoce que la izquierda abertzale "nos tiene acostumbrados a esas cosas porque quizá no encuentra la forma de trasladar sus ideas y comunicarse de una forma socialmente mucho más razonable".

"Esto forma parte de sus malas prácticas políticas y no deja de ser un recurso para seguir en la línea en la que ha estado muchos años", afirma, para añadir que Sortu tendría que "tratar de pararlo, hablar con sus jóvenes y hacerles razonar".

"Se ha generado un debate que a los de Ernai les ha venido bien para hacer una reivindicación y hacerse notar, pero desde luego es una pena que utilicen el turismo para un sinsentido. No es de recibo. Hoy es el turismo, pero en su día fue el TAV", zanja.

