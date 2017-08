El Festival V de Valarés se marca como reto la "calidad" en su edición 2017, que encabezan Los Planetas

Además de estas aclamadas bandas, el festival, que se celebra en la playa de Balarés, Ponteceso (A Coruña), contará con las actuaciones de otros grupos nacionales e internacionales como El mató a un policía motorizado, La Habitación Roja, Los Punsetes o The New Raemon & Mcenroe.

En declaraciones a Europa Press, el director del evento, David Jiménez, ha explicado que la organización avanza este año en su objetivo de hacer un festival "sostenible" desde el punto de vista medioambiental dado que, como ha recordado, tiene lugar en un "entorno único" como es el de la playa de Balarés, arenal que rodea un "increíble pinar".

"Queremos que sea una experiencia de la que puedan disfrutar tanto el público en general como las bandas y creo que lo hemos conseguido", destaca Jiménez, que asegura que artistas internacionales como Kula Shaker o Gigolo Aunts (presentes en la edición de 2016) llegaron a decir que "era el sitio más bonito" en el que "jamás" habían tocado.

REIVINDICAR LA COSTA DA MORTE

Por ello, como señala el director, el V de Valarés busca reivindicar este espacio de la Costa da Morte e huir de "todo aquello que se intuye cuando se nombra la palabra festival: mucha gente, colas interminables y un sitios incómodos".

En este punto, reconoce que la presencia de familias con niños en los festivales es una "tendencia muy marcada en los últimos años". "Creemos que hay un hueco muy importante de atractivo para este público que con las antiguas leyes tenía más difícil disfrutar de los festivales ya que estos estaban más encaminados a las 'rave", explica el director.

Con esta filosofía, además de las actuaciones musicales, el festival, que tiene un aforo limitado y una zona de acampada en las inmediaciones del arenal, contará con actividades como clases de padel surf, yoga padel, yoga y skate.

Y es que a partir del mediodía comienza a funcionar el llamado 'Espacio Mahou', una zona en la playa con oferta gastronómica, deportes acuáticos y un escenario abierto al público en el que los asistentes podrán relajarse en la arena con actuaciones en directo.

BANDAS

Por jornadas, el viernes día 18 de agosto, además de Love of Lesbian estarán en el Festival V de Valarés La Habitación Roja, Pablo und Destruktion, White Bats, Disciplina Atlántico, Bifannah y Captains.

Ya el sábado será el turno de Los Planetas, El mató a un policía motorizado, Airbag, Los Punsetes, The New Raemon & Mcenroe, DJ Coco, Terbutalina y Cala Vento.

A ellos se unirán en el Espacio Mahou The Phantom Drugsters, Tito Ramírez, The Dirty Browns, Os Amigos dos Músicos, The Cove y Stoyka.

Las entradas ya pueden adquirirse en la página web 'www.wegow.com'. El Abono de dos días cuesta 50 euros y la entrada de un día 35. Hay descuentos para los menores de entre 13 y 17 años, mientras que los niños de hasta 13 años podrán asistir de forma gratuita.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.