Barbara Albert, James Franco, y Diego Lerman, entre otros, en la Sección Oficial del Festival de Sebastián

Imagen de 'The disaster artist' de James Franco (ZINEMALDIA)

La Sección Oficial de la 65 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará entre los días 22 y 30 de septiembre, reunirá a algunos de los cineastas más interesantes del panorama mundial. La cineasta austríaca Barbara Albert, el realizador griego Alexandros Avranas, los estadounidenses James Franco y Matt Porterfield, el argentino Diego Lerman, la serbia Ivana Mladenovic, los franceses Olivier Nakache y Éric Toledano, y el japonés Nobuhiro Suwa competirán, entre otros, por la Concha de Oro.

'Una especie de familia', película protagonizada por Bárbara Lennie, es el quinto largometraje de Diego Lerman (Buenos Aires, 1976), cuya película de debut, 'Tan de repente', recibió, entre otros muchos reconocimientos, el Leopardo de Plata a la Mejor Película en el Festival de Locarno. Sus filmes han sido seleccionados en Venecia, en la Quincena de Realizadores de Cannes y en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián, donde se han proyectado sus dos películas anteriores, 'La mirada invisible' (2010) y 'Refugiado' (2014).

'Love me not' es la cuarta película de Alexandros Avranas (Larissa, Grecia, 1977), que obtuvo el Oso de Plata al mejor director en Venecia por 'Miss Violence' (2013). Tras 'True Crimes' (2016), protagonizada por Jim Carrey y Charlotte Gainsbourg, Avranas presenta ahora una coproducción de Grecia y Francia sobre una pareja que contrata a una joven inmigrante como vientre de alquiler.

James Franco (Palo Alto, California, Estados Unidos, 1978) dirige, produce y protagoniza la comedia 'The Disaster Artist', que narra el rodaje de la considerada mejor-peor película de la historia, 'The Room' (Tommy Wiseau, 2003), que ha acabado convirtiéndose en un filme de culto. 'The Disaster Artist' está basada en el libro homónimo escrito por el actor Greg Sestero, uno de los protagonistas de 'The Room'. Franco interpreta a Tommy Wiseau, director, guionista, actor y productor de la película.

NAKACHE Y TOLEDANO

Olivier Nakache (Suresnes, Francia, 1973) y Éric Toledano (París, 1971) clausuraron el Festival en 2011 con el estreno mundial de 'Intouchables (Intocable)', que ganó 35 premios en su posterior carrera internacional y se convirtió en la película francesa más taquillera de la historia, y volvieron a cerrar el Festival en 2014 con 'Samba'. Con su nueva colaboración, 'Le sens de la fête / C'est la vie!', una comedia que transcurre en una boda frenética en un castillo francés del siglo XVIII, competirán por primera vez por la Concha de Oro.

'Soldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story from Ferentari' es el debut en el largometraje de ficción de Ivana Mladenovic (Kladovo, Serbia, 1984). La coproducción de Rumanía, Serbia y Bélgica cuenta la historia de un joven antropólogo que se traslada a Ferentari, el barrio más pobre de Bucarest, para escribir un estudio sobre la música pop de la comunidad romaní.

La actriz, guionista, productora y directora austríaca Barbara Albert (Viena, 1970) regresa a la Sección Oficial con 'Licht / Mademoiselle Paradis'. Albert, que compitió en Locarno con 'Böse Zellen / Free Radicals' (2003), en Venecia con 'Fallen' (2006) y en San Sebastián con 'Die Lebenden / The Dead and the Living' (2012), profundiza en el dramático dilema al que tiene que enfrentarse una joven pianista ciega.

'Sollers Point' es el último filme del Matt Porterfield (Baltimore, Estados Unidos, 1977), el autor de 'Hamilton' (2006), 'Putty Hill' (2010) y 'I Used to Be Darker' (2013), tres películas aclamadas por la crítica que fueron estrenadas en los festivales de Wisconsin, Berlín y Sundance, respectivamente. Protagonizada por McCaul Lombardi, 'Sollers Point' comienza con el arresto domiciliario de un traficante de drogas de poca monta.

SUWA

Nobuhiro Suwa (Hiroshima, Japón, 1960) obtuvo el Premio Fipresci en Cannes por su segunda película, 'M/Other' (1999) y el Premio Especial del Jurado de Locarno por 'Un couple parfait / A Perfect Couple' (2005), y escribió y codirigió con Hippolyte Girardot 'Yuki & Nina' (2009), que se estrenó en la Quincena de Realizadores de Cannes y fue seleccionada en Zabaltegi-Perlas.

Su remake "imposible" de 'Hiroshima mon amour', 'H Story', formó parte de la retrospectiva del Festival Nuevo cine independiente japonés 2000-2015. En 'Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight (El león duerme esta noche)' reúne a un veterano actor (Jean-Pierre Léaud) y a un grupo de niños, aprendices de cineasta, en una casa abandonada.

Con estas, ya son quince los títulos de Sección Oficial confirmados. A los mencionados, se suman la película de inauguración 'Submergence (Inmersión), de Wim Wenders, y los filmes 'El autor' de Manuel Martín Cuenca, 'Handia' de Jon Garaño y Aitor Arregi, y 'Life and Nothing More (La vida y nada más)' de Antonio Méndez Esparza, que competirán por la Concha de Oro.

'Marrowbone (El secreto de Marrowbone)' de Sergio G. Sánchez y la serie de televisión 'La peste' de Alberto Rodríguez, que participarán fuera de concurso, y la proyección especial de 'Morir ' de Fernando Franco, completan las películas presentadas que se proyectarán en la sección oficial del Zinemaldia.

