Mars Red Sky, Adrift y Rise To Fall actuarán a finales de septiembre en el Inkestas Rock Festibal de Sopela (Bizkaia)

En total serán nueve los grupos de rock, tanto locales como de fuera del territorio, los que tocarán en esta nueva edición del festival en la que, de nuevo, la asistencia a los conciertos será totalmente gratuita, según ha destacado la organización en un comunicado.

La plaza del Ayuntamiento de Sopela acogerá el evento, que este año contará con la participación de las bandas Mars Red Sky, Adrift, Rise To Fall, Late To Scream, Knives, Wreck Totem, Conteiner, Song Of Anhubis y Baltzak.

El festival surge ante la necesidad de brindar a la juventud de Sopela y la zona de Uribe Kosta una oferta musical rockera, además de dar la posibilidad a grupos de este enclave de darse a conocer, y se trata de un proyecto que con el paso de los años "cada vez está más consolidado y con más fuerza", han concluido desde la organización.

