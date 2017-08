Maíllo pide a Podemos e IU que se "quiten la careta" y condenen de una vez la dictadura de Maduro

El coordinador del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, considera incompatibles la figura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el término democracia, al tiempo que ha invitado a Podemos e Izquierda Unida a que se "quiten la careta" de una vez por todas y condenen el régimen ejercido por el dictador.

El a su vez vicesecretario de Organización de los 'populares', de visita hoy a la comarca zamorana de Alcañices, donde ha mantenido un encuentro con distintos alcaldes, ha justificado dicha incompatibilidad en las últimas decisiones del régimen de Maduro, especialmente relativas a las detenciones, "mejor dicho secuestros", de algunos opositores, entre ellos del alcalde de Caracas y de Leopoldo López, en lo que ha calificado como una decisión "arbitraria y propia de una dictadura".

Sería, ha apuntado a modo de ejemplo, como si se metiera en la cárcel a la alcaldesa de Madrid, "algo absolutamente impensable", sostiene el dirigente del PP, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, reitera que tanto el Gobierno como el partido al que representa no reconocen a la Asamblea Constituyente, "que es un paripé, pues ni siguiera está constatado que haya recibido esos 8 millones de votos, algo que de ser cierto habría llevado a Maduro a convocar elecciones generales y a permitir elecciones regionales y locales.

En cambio, Fernández Maíllo cierne sus dudas sobre el propio procedimiento y sistema de elección seguidos en este proceso de la Asamblea Constituyente, que, apostilla, no es reconocida por el Gobierno español, a diferencia de la Asamblea Nacional actual, resultante del voto directo del conjunto de los ciudadanos.

Pero además, el dirigente del PP ha vuelto a hacer un llamamiento a Podemos de IU para que se pronuncien en contra del régimen dictatorial de Maduro. "No les va a pasar nada, no les va a entrar urticaria, aunque sé que no son libres para hacerlo porque en sus orígenes fueron financiados, como así recogen distintos medios, por el régimen de Maduro", lamenta Fernández Maíllo, quien pese a ello ha pedido a ambas formaciones que "se quiten la careta" y condenen la dictadura existente en Venezuela.

"Al no condenarla se están retratando, y eso no es bueno ni para ellos ni para la defensa de la democracia y las libertades", apostilla el 'popular'.

Frente a ello, el coordinador del PP respalda la postura de Rajoy de situar al Gobierno español en el liderazgo ante la UE de una "respuesta contundente, fijando las sanciones selectivas y concretas para aquellas personas que han participado y están participando en ese régimen dictatorial", al tiempo que ha exigido la liberación de todos los presos políticos en aquel país.

