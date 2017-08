Maíllo califica los datos de "hito histórico" y ve posible llegar antes de tiempo a los 20 millones de empleos

En su visita a la comarca zamorana de Aliste, donde ha mantenido un encuentro con alcaldes de la zona, el a su vez vicesecretario de Organización 'popular', en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha felicitado de las cifras del paro y de afiliación a la Seguridad Social relativas al mes pasado, "que vuelven a ser históricos pues marcan el mejor dato desde hace once años".

En este sentido, Fernández Maíllo ha subrayado el hecho de haber conseguido alcanzar los 42 meses consecutivos ganando afiliados a la S.S, así como la recuperación del 70 por ciento del empleo destruido en la época de crisis, de forma que dos de cada tres puestos de trabajo suprimidos entonces se han recuperado hoy.

"El objetivo de alcanzar los 20 millones de empleos en 2020 está alcance de la mano, incluso podría lograrse antes de ese año", apunta Fernando Martínez Maíllo, quien atribuye tal logro, corroborado por todos los "indicadores micro y macroeconómicos", no solo a las políticas del Gobierno del PP sino también al esfuerzo realizado por el conjunto de ciudadanos y familias del país. "No hay indicador alguno que no diga que estamos mejor que hace cuatro, cinco o seis años", insiste.

Por ello, entiende "trascendental" seguir avanzando en estas reformas para llegar a esos 20 millones de empleos y que éstos, además, "sean cada vez de más calidad, no solo temporales sino también indefinidos", capítulo éste en el que ha recordado además que hoy en día el 75 por ciento de los puestos de trabajo gozan de carácter indefinido, cuando el porcentaje al inicio de la crisis era del 65 y en el último año el número de contratos de este tipo y a tiempo completo se ha incrementado en un 13,9 por ciento.

"Para aquellos que no tiene aún trabajo, lo mejor es que continuar avanzando en estas políticas que han servido para que hoy tengamos en España más de 18 millones de empleos y estemos cerca de los 20 millones", ha sentenciado.

