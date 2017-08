Armada cree que el proceso de descontaminación de Garoña se prolongará durante más de quince años

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Armada ha explicado que, hasta ahora, ni siquiera se había elaborado el informe sobre los elementos contaminados, ya que la central seguía preparada para la posible reanudación de su actividad.

Tras asegurar que es posible "una descontaminación total" con la recuperación de los terrenos, ha considerado que no tiene "ningún fundamento" pensar que podría utilizarse como cementerio nuclear. "Eso no está previsto de ninguna manera", ha señalado, para precisar que no tiene "ningún viso de realidad".

