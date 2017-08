Cubero cree que la Justicia "hace política" y exige a la juez una solución para las trabajadoras del 010

En rueda de prensa, Cubero ha detallado que el último informe solicitado al área de Contratación del consistorio ha indicado que el servicio del 010, que presta la empresa Pyrenalia Net Center, no puede ser asumido por Datanoise, tal y como había solicitado la primera compañía, por lo que solo quedaría al consistorio la alternativa de sacar un nuevo pliego de condiciones para externalizar el servicio, a pesar de que Zaragoza en Común sigue apostando por su municipalización.

El consejero ha recordado que en el mes de febrero de este año el gobierno de la ciudad decidió impulsar la municipalización del 010, pero la CEOE y más tarde la Delegación del Gobierno recurrieron este asunto a los tribunales y la responsable del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, Concepción Gimeno, adoptó medidas cautelares paralizando el acuerdo de municipalizar el servicio, con la condición de que Pyrenalia tenía que seguir prestando el 010 con todas las garantías.

Sin embargo, "la empresa no cumplió sus obligaciones" y aseguró que iba a dejar de prestar el servicio, si bien lo ha seguido prestando pero sin pagar en tiempo y forma a las trabajadoras, que llevan "tres meses" sin cobrar sus sueldos.

El consistorio planteó entonces a la juez que, sin asumir el servicio, el ayuntamiento pagara las nóminas de estas 14 personas desde el capítulo II del presupuesto, sin subrogar a las trabajadoras, pero la juez nuevamente ha decidido mantener las medidas cautelares y el consistorio ha exigido que se busque una salida a esta situación.

Así, el Departamento de Contratación y Patrimonio del ayuntamiento ha analizado la posibilidad de ceder el servicio a Datanoise, tal y como propuso Pyrenalia, pero ha concluido que "no tiene solvencia técnica ni económica" y, además, advierte de que el contrato del ayuntamiento con Pyrenalia dejó de existir en febrero de 2015, si bien el entonces vicealcalde y consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, decretó que la empresa siguiera prestando el servicio hasta que hubiera una nueva adjudicataria.

"SE HAN AGOTADO LAS ALTERNATIVAS"

"Se han agotado todas las alternativas", ha advertido Cubero, al señalar que este último informe municipal se ha trasladado a la jueza y "le hemos vuelto a preguntar cuál es la posibilidad que plantea para que se mantenga el empleo y las trabajadoras cobren" sus nóminas "en tiempo y forma".

Según Cubero, solo quedaría externalizar el servicio con un nuevo pliego de condiciones o retomando el que quedó paralizado con el anterior gobierno socialista, pero para avanzar la juez tendría que retirar sus cautelares porque si no estaría "extralimitándose, traspasando su campo" y dejaría al consistorio sin la posibilidad de defenderse, dado que las cautelares se convertirían "en una sentencia en firme" e impedirían al ayuntamiento defenderse en un juicio y recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Ha insistido en que la magistrada "no ofrece soluciones, solo bloquea las propuestas que hacemos desde el gobierno" de Zaragoza en Común y mientras tanto estas 14 trabajadoras llevan tres meses sin cobrar y en una situación de inseguridad.

"SILENCIO ADMINISTRATIVO"

El servicio continúa en manos de Pyrenalia "porque lo ha decidido la juez" y el ayuntamiento está pagando a la empresa, pero los recursos no llegan a las trabajadoras debido a las deudas que tiene la compañía, ha sostenido Cubero, al estimar que "no se debe esperar mucho tiempo para tomar una decisión" sobre su situación, apuntando que si la juez no responde al consistorio "sería un silencio administrativo".

En su opinión, la magistrada debería anular las segundas medidas cautelares decretadas y "plantear alguna opción" que garantice la estabilidad del empleo y el pago de las nóminas de estas trabajadoras, "la decisión está al cien por cien en sus manos", ha sentenciado Cubero.

Ha comentado que el equipo de gobierno ya ha trabajado en unos nuevos pliegos de condiciones que contemplan cláusulas sociales y también ha estudiado los que elaboró el gobierno socialista en el anterior mandato, que no contemplan esas cláusulas sociales y que supondrían pagar 100.000 euros más por el servicio.

"ABSOLUTA IMPUNIDAD"

"La mejor decisión es remunicipalizar y rescatar el servicio, hemos peleado por esa opción y seguiremos peleando", ha manifestado, al opinar que externalizar este servicio no garantizará el empleo de las 14 trabajadoras ni que cobren su salario, ya que una nueva empresa podría asumir el 010 pero no subrogar a las trabajadoras o, si lo hace, no pagarles.

Con sus decisiones, "la Justicia está diciendo a las empresas que tienen absoluta impunidad, porque no pagan y no pasa nada y dicen una cosa, no la cumplen y no pasa nada", ha lamentado Cubero.

En este punto, ha asegurado que si Inspección de Trabajo o un juzgado de lo Social decidiera intervenir en el caso "si es por el bien de las trabajadoras estaríamos encantados de que actúen", pero si no se va a mejorar su situación "mejor que no se metan".

"DOS BODAS Y UN BAUTIZO"

Además, ha criticado que la misma juez que no contesta a las preguntas del consistorio responde con celeridad en otros casos, como al decretar el pasado viernes unas medidas cautelarísimas para permitir la celebración de dos bodas y un bautizo este pasado fin de semana en el local del Aura, después de que la Comisión de Urbanismo del consistorio denegara el pasado 19 de julio la licencia de funcionamiento a este complejo, por incumplir las condiciones de uso del espacio, que debía dedicarse mayoritariamente a usos deportivos.

"Dos bodas y un bautizo en este local son más importantes que el pago de la nómina de 900 euros" a las trabajadoras del 010, ha manifestado Cubero, al recordar que el gobierno de ZEC ha intentado "desarrollar políticas transformadoras para la ciudad", pero todas se han paralizado en los tribunales, citando entre ellas el pacto convenio, la oferta de empleo público, los acuerdos para combatir paraísos fiscales en las cláusulas de las contratas, la propiedad de los templos religiosos, la remunicipalización o el espacio Aura.

"La Justicia está haciendo política, igual sería mejor que nos inhabilitaran a todos los miembros del gobierno y nos ahorraríamos tanta burocracia y papel", ha sentenciado irónico, criticando que el espacio Aura ha estado cinco años sin regularizar sus usos y el gobierno municipal defenderá la decisión que ya se adoptó en la Comisión de Urbanismo de este mes.

