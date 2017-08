'Subergence' la última película de Wim Wenders con Alicia Vikander y James McAvoy abrirá el 65 Festival de San Sebastián

Según han informado desde el festival, la historia, rodada en Berlín, Madrid, Toledo, distintas localizaciones francesas y Djibuti, ha sido escrita por Erin Dignam (The Yellow Handkerchief, The Last Face) a partir de la celebrada novela homónima del corresponsal de The Economist J.M. Ledgard (Giraffe).

James McAvoy y Alicia Vikander encarnan a un ingeniero hidráulico y una biomatemática que se conocen en un hotel de la costa francesa, donde ambos preparan sus misiones. Mientras ella trabaja en un proyecto de inmersión en el mar de Groenlandia, él es apresado como rehén en Somalia.

El realizador, guionista y productor alemán Wim Wenders (Düsseldorf, 1945) ha trabajado a lo largo de su carrera tanto en Europa como Estados Unidos para firmar películas como 'Der Stand der Dinge' (El estado de las cosas, 1982), León de Oro en el Festival de Venecia; Paris, Texas (1984) que fue proyectada en el Festival de San Sebastián tras ser reconocida con la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

También ha dirigido 'Der Himmel über Berlin' (Cielo sobre Berlín, 1987), que obtuvo el premio a la mejor dirección en Cannes; y los documentales 'Buena Vista Social Club' (1999), que recibió más de una decena de premios en los festivales de Seattle, Nueva York o Los Ángeles; 'Pina' (2011), estrenada en Berlín y presentada en la sección Perlas de Zabaltegi de San Sebastián; o 'The Salt of the Earth' (La sal de la tierra), codirigida con Juliano Ribeiro Salgado (2014), Premio Especial Un Certain Regard en Cannes y Premio del Público en San Sebastián.

Miembro fundador de la European Film Academy, en 2002 presidió el jurado del Festival de San Sebastián, que concedió la Concha de Oro a Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa.

Por su parte el actor escocés James McAvoy (Glasgow, 1979) ha protagonizado 'The Last King of Scotland' (El último rey de Escocia, Kevin Macdonald, 2006), 'Atonement' (Expiación. Más allá de la pasión, Joe Wright, 2007), 'The Disappearance of Eleanor Rigby' (La desaparición de Eleanor Rigby, Ned Benson, 2014, que fue seleccionada en la sección Perlas del Festival) o 'Split '(Múltiple, M. Night Shyamalan, 2016), además de encarnar a un joven Charles Xavier en tres de las películas de la saga X-Men.

La actriz sueca Alicia Vikander (Gotemburgo, 1988), que ha destacado en sus interpretaciones de Kitty en 'Anna Karenina' (Joe Wright, 2012), y la reina Mathilde en 'En Kongelig Affære / A Royal Affair' (Un asunto real, (Nikolaj Arcel, 2012), 'Ex machina' (Alex Garland, 2014), ganó en 2015 el Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en la película 'The Danish Girl' (La chica danesa, Gerda Wegener) y el año que viene se estrenará en el rol de Lara Croft en la nueva entrega de 'Tomb Raider' (Roar Uthaug, 2018).

La banda sonora ha sido compuesta por Fernando Velázquez ('Un monstruo viene a verme', 'Lo imposible), que ha vuelto a contar con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. El propio Wenders se desplazó a San Sebastián en marzo para asistir a la grabación.

'Submergence' (Inmersión) es una producción alemana, francesa y española. Una presentación de Atresmedia Cine producida por LILA 9TH Productions en coproducción con Neue Road Movies, Back Up Media Studios, Morena Films, Submergence A.I.E. y UMedia, con la colaboración de Atresmedia y la participación de Movistar+. Será distribuida internacionalmente por Embankment Films y por Entertainment One Films Spain (eOne Films Spain) en España.

