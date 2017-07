El Ayuntamiento ofrecerá "todo lo que sea necesario" a la madre del menor fallecido en un incendio

Broto ha indicado que cuando ocurre un hecho "tan desgraciado como éste", obligatoriamente se activa "un protocolo desde los servicios sociales" del consistorio. Asimismo, ha añadido que tuvieron constancia del hecho "sobre las 22.00 horas" del sábado y acto seguido el ayuntamiento "se puso en marcha" y están "trabajando con la familia".

La consejera ha destacado que dicho protocolo incluye "determinadas actuaciones" que por "respeto" y por el "secreto de sumario" no pueden comunicarse, pero "el ayuntamiento está actuando con todos sus servicios", ha insistido.

Por su parte, el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, no ha querido hacer declaraciones "por respeto a la investigación policial y a la madre" del fallecido, pero ha detallado que están "en contacto con ella" y que, aunque no han podido acceder a la vivienda, sí lo han hecho al resto del bloque, que "no sufre daños estructurales".

El menor, de nueve años de edad, ha fallecido este sábado a causa de un incendio en su casa en el barrio zaragozano del Oliver. El pequeño, con parálisis cerebral, se encontraba solo en la vivienda en el momento en que el fuego comenzó a propagarse, ya que su madre había bajado a comprar al supermercado.

Los Bomberos de Zaragoza recibieron la alerta en torno a las 21.00 horas, pero cuando consiguieron extinguir el fuego y eliminar la gran cantidad de humo, encontraron a la víctima ya sin vida.

