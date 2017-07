Los anticapitalitas acusan a Ahora Madrid de facilitar el "pelotazo" de la nueva 'Operación Chamartín'

El sector de Anticapitalistas de Podemos Comunidad de Madrid ha acusado este lunes al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, de ser "pusilánime frente al capital financiero" en el caso del "pelotazo" del proyecto de la nueva 'Operación Chamartín' , ahora conocido como 'Madrid Nuevo Norte'.

En un comunicado colgado en su página web, el sector Anticapitalista de Podemos rechaza el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid, Distrito Castellana Norte (DCN) y el Ministerio de Fomento para desbloquear el proyecto de la Operación Chamartín.

A su juicio, este nuevo proyecto "supone un boquete en la credibilidad del proyecto de Ahora Madrid", ya que esta formación aseguraba que venía a "acabar con la especulación y con la cultura del 'pelotazo'" cuando, a su juicio, esto lo es.

Nos encontramos ante un nuevo rescate a la banca en forma de pelotazo urbanístico con suelo público Así, a renglón seguido, advierte de que desde Anticapitalistas tienen claro que "gobierne quien gobierne" no van "a aplaudir pelotazos" y exigen a Ahora Madrid que "sea fiel al mandato popular recogido en el programa con el que se concurrió a las elecciones municipales del 2015", que hablaba de la "impulsar la paralización de la 'Operación Chamartín'".

Tras hacer un repaso del proyecto de la Operación Chamartín a través de sus veinte años de historia, Anticapitalistas se sitúa en este mes de julio y critica la "paradoja" de que el equipo de gobierno que paró el "último pelotazo" entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en tiempos de Ana Botella e Ignacio González, ahora "rescata el convenio del 2015 con el poco convincente maquillaje cosmético de los 'criterios de sostenibilidad' y la 'vivienda pública' en porcentajes bastante modestos".

"Nos encontramos ante un nuevo rescate a la banca en forma de pelotazo urbanístico con suelo público, en este caso hasta un 82%, cuyo propietario mayoritario es ADIF", sostiene Anticapitalistas, que apunta que "lamentablemente, las presiones han surtido efecto sobre un equipo de gobierno que se muestra acomplejado ante las continuas acusaciones de frenar la inversión y la creación de empleo". "Una política, en definitiva, pusilánime frente al capital financiero", apostilla.

El norte de la capital no debe seguir la estela de la 'City'

Frente a este modo de actuar, considera que una Corporación "valiente" habría puesto por delante los intereses generales, defendido ante el Ministerio la rescisión de la concesión y también habría expulsado a DCN de la operación para finalmente llevar a cabo "una gestión pública del desarrollo que no estuviera subordinada a la especulación inmobiliaria".

"El Norte de Madrid no debe seguir la estela de la 'City' de Londres abriendo la puerta a un espacio para el oscuro y antidemocrático mundo de las finanzas", destaca Anticapitalistas, que asegura que no es lo que demandan los movimientos vecinales, que piden actuaciones urbanas equilibradas.

A su juicio, el contenido de Madrid Nuevo Norte es "claramente decepcionante" y "síntoma de una forma de gobernar dispuesta a escuchar más a los poderes financieros que a los movimientos sociales". "Un proyecto que se aleja sustancialmente de los objetivos que el propio movimiento municipalista se autoimpuso para Madrid: construir otro modelo de ciudad alejado del modelo de la especulación y el negocio para unos pocos", asevera.

No obstante, apunta que la historia de la Operación Chamartín "no se ha cerrado" y esta nueva fase "no parece la estación final". "Estamos convencidas que la movilización social puede poner freno a esta senda equivocada y hará valer el programa con el que Ahora Madrid se presentó y ganó el ayuntamiento", asegura para concluir sentenciando que "Madrid no se vende".

Más críticas

La de los Anticapitalistas no es la única crítica al acuerdo alcanzado sobre el proyecto. La semana pasada, nada más conocerse el acuerdo, la plataforma municipalista Ganemos, de la que forman parte varios ediles del Ayuntamiento de Madrid, afirmó que no había "nada que celebrar con Madrid Nuevo Norte".

Ganemos criticó en un comunicado que "el Ayuntamiento de Madrid rebaja condiciones frente al BBVA", que representa un "urbanismo que beneficia al uno por ciento" y fomenta el "el desequilibrio Norte-Sur".

Consulta aquí más noticias de Madrid.