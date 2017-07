El Ayuntamiento de Valladolid amplía la campaña contra las agresiones sexistas en las Fiestas

La concejal de Educación, Infancia e Igualdad, Victoria Soto, se ha reunido este lunes con colectivos feministas y representantes sindicales en el inicio de la ronda de reuniones que mantendrá para preparar esta campaña que ya se puso en marcha el pasado año y que continuará con encuentros con el Consejo de la Juventud y la Asociación de Hosteleros.

No obstante, la edil del PSOE ha explicado que esta campaña no sólo se lleva a cabo durante las Fiestas, sino también en otras celebraciones en las que se producen concentraciones importantes de gente.

La intención del equipo de Gobierno es ampliar la difusión de estos mensajes y así se instalarán dos mesas informativas, una en Las Moreras y otra en la Plaza Mayor, donde se producen las mayores concentraciones de jóvenes.

Además, se van a incluir mensajes contra las agresiones sexistas en "más líneas de autobuses", no sólo en los que cubren el servicio extraordinario al recinto ferial, que ya llevaron el pasado año el lema 'No es No'.

Se repetirá también la iniciativa del reparto de pulseras, que en este caso serán de tela, "un poco más resistentes que el año pasado" y que incorporarán no sólo el logotipo del Ayuntamiento, sino de los colectivos feministas que apoyan la iniciativa.

Asimismo, Soto ha apuntado que la Concejalía "no cede" en la intención de incorporar mensajes contra este tipo de agresiones en las servilletas de la Feria de Día, algo que se propondrá en próximas fechas a los hosteleros de la ciudad, "a ver si se está a tiempo".

También se entregará a las casetas, establecimientos hosteleros y comercios que quieran colaborar en la campaña un sello que les identificará como local colaborador en contra de la violencia.

La intención, ha recalcado Soto, es evitar agresiones pero también sensibilizar a la sociedad y hacer firme la idea de que "las fiestas están reñidas con cualquier tipo de agresión, no sólo a mujeres sino a todos los colectivos" y que se puede celebrar con respeto a la igualdad de derechos.

En todo caso, ha recalcado que es necesario " animar a la gente a que denuncie", pues considera que "no se puede consentir agresiones", contra la mujer ni contra otros colectivos como los LGTBi.

Soto ha aventurado que la campaña será "buena" para prevenir, evitar casos y sensibilizar a la población, al tiempo que ha recordado que el año pasado "no hubo denuncias graves, sólo de algún tocamiento", por lo que ha agradecido la vigilancia policial, que lleva a cabo esfuerzo en esta problemática así como en otras como el consumo de alcohol y drogas.

