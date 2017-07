Gijuelo (Salamanca) celebra la I edición del 'Gijuelo Rocks' con actuaciones de blues, soul, funk y rock este sábado

En esta primera edición, el 'Gijuelo Rocks' contará con la presencia de bandas como The Soul Jacket, Hendrik Röver & The Míticos GT's, José Luis Pardo Band, The Groovin' Flamingos y Priscilla Band, que actuarán en la Plaza Mayor con entrada libre, según ha informado la organización del evento en un comunicado remitido a Europa Press.

The Soul Jacket, uno de los "platos fuertes" del festival, presentará su nuevo disco, que publicó en marzo y con el que está recorriendo todo el país.

Por su parte, el guitarrista Hendrik Röver, líder de Los Deltonos, acudirá a este evento con más de tres décadas de trayectoria musical a sus espaldas y tocará los temas de su último álbum junto con Los Míticos GT's.

Gijuelo contará también con la presencia del guitarrista y cantante José Luis Pardo, uno de los artistas "más requeridos" durante los últimos tres años en el círculo internacional de música blues.

The Groovin' Flamingos, en cambio, llenarán la Plaza Mayor de Gijuelo de soul, funk y r&b, salpicado con unas gotas de garage, surf y ritmos ye-yé's, una combinación de melodías apta para todos los públicos "ávidos" de baile.

Por último, le llegará el turno a la banda Priscilla Band, cuyos nueve miembros combinan estilos funk y soul, lo que le "otorga" a su música el "efecto las big bands".

