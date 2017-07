El PP asturiano celebra el Pacto de Estado contra la violencia de género y lamenta que Podemos se mantenga al margen

"Mientras unos trabajamos para buscar soluciones, otros no quieren soluciones y solo les importa que los españoles tengamos problemas porque creen que es ahí donde pueden sacar réditos políticos. Nosotros no estamos ahí, no estamos en ese teatro", ha indicado López Ares.

Así ha indicado que durante el trabajo previo se han incorporado al pacto cuestiones y elementos que desde Podemos consideraban fundamentales, sin embargo luego han optado por abstenerse. "Deberán ser ellos quienes expliquen por qué lo hacen", ha dicho la diputada por Asturias.

En rueda de prensa ambas representantes del PP repasaron las medidas contenidas en el pacto así como las políticas sobre esta materia desarrolladas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Han insistido en que este acuerdo es el "resultado del trabajo leal, el diálogo y el acuerdo y es el broche del Gobierno de Rajoy de nueve meses de trabajo".

Han explicado que han sido 65 expertos comparecientes los que han aportado sus propuestas que se plasman en 220 medidas divididas en diez bloques. Pare además el compromiso es también económico y serán 1.000 millones para 5 años; 80 millones anuales para la Administración General de Estado; 20 para entidades locales y 100 millones anuales para las CCAA.

López Ares ha indicado que el acuerdo es una muestra del compromiso de toda la sociedad y las administraciones, de los grupos políticos. "Compromiso y trabajo conjunto. Hay un calendario, un presupuesto y hay una comisión de seguimiento por lo que se trata de un pacto real", ha dicho la diputada del PP.

