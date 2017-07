La DPZ aprueba una modificación presupuestaria por importe de 24 millones

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este lunes, en sesión extraordinaria, una modificación presupuestaria por importe de 24 millones de euros, con el voto a favor del equipo de gobierno Socialista, los grupos de En Común y Chunta Aragonesista y la abstención de PP, Ciudadanos y Partido Aragonés (PAR).

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha detallado que la modificación presupuestaria es fruto del remanente de tesorería de 2016 y ha detallado que, de los 24 millones de euros, el Ministerio de Hacienda "nos obliga a dejar 7,5 millones para cumplir con la estabilidad presupuestaria, por lo que estamos perdiendo inversión en los municipios y creación de empleo.

"Hemos pedido varias veces que se levante el techo de gasto, porque las corporaciones locales tienen más de 7.000 millones de euros de superávit" y ese dinero debería de utilizarse para cubrir sus necesidades y prestar servicios.

De este modo, de los 24 millones que contempla esta modificación "quedan 17 millones de euros". De ellos, diez millones se dedicarán a un nuevo plan de ayudas para inversiones financieramente sostenibles en las localidades, para mejorar servicios básicos como el abastecimiento, el alcantarillado, la pavimentación de calles, el alumbrado público y los parques y jardines.

"A primeros del mes de septiembre se publicará el plan para que los ayuntamientos lo puedan solicitar", ha apuntado Sánchez Quero, al subrayar que los recursos se distribuirán con criterios "claros, previos y objetivos". Se concederá un 40 por ciento fijo por municipio y un 60 por ciento por habitantes, de modo que se entregarán "13.000 euros por municipio y en torno a 20 euros por habitante".

Asimismo, "vamos a amortizar 2,3 millones de deuda". La institución tiene ahora una deuda de 7 millones de euros y, con esta operación, se quedará en 4,6 millones a finales de este año. "Nuestro objetivo es dejar la deuda a cero en 2018", ha dicho el presidente, al apuntar que cuando llegaron al gobierno hace dos años la deuda se situaba en 32 millones de euros.

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Los 4,6 millones de euros restantes se utilizarán para distintos fines, el principal la lucha contra la despoblación. Así, se firmará un convenio con el Ayuntamiento de Tarazona, por importe de 125.000 euros, para construir un campamento en el Moncayo; y se suscribirá otro acuerdo con el Ayuntamiento de Calatayud para financiar un proyecto de desarrollo urbano sostenible que le ha concedido la Unión Europea.

"Vamos a incrementar en 500.000 euros el plan de empleo juvenil, que disponía de 500.000 euros" y finalmente alcanzará el millón y medio de euros al sumar esta modificación presupuestaria y otros 500.000 euros con cargo al presupuesto de 2018.

Se incrementarán en 800.000 euros varias partidas ya creadas y para las que "se ha hecho corto" y se publicará un nuevo plan de concertación con dos millones de euros, con el objetivo de que a final de año, con las partidas que se queden sin ejecutar y que estén presupuestadas, se pueda incrementar este plan en seis u ocho millones más y disponer "de un plan de ocho o diez millones".

"Con esta modificación en este año 2017 ponemos a disposición de los ayuntamientos más de cien millones de euros para luchar contra la despoblación, garantizar la prestación de servicios básicos y ayudarles en las inversiones que tengan que hacer de cualquier tipo", ha resumido Sánchez Quero.

MEJORA EL PRESUPUESTO

En el transcurso del pleno, el portavoz del Partido Aragonés, José Antonio Sanmiguel, ha resaltado que esta modificación "mejora sustancialmente el presupuesto inicial", si bien ha indicado que se abstiene en la votación porque "siempre hay cosas que mejorar y sabemos que ha mantenido contactos con otros grupos" para tener en cuenta sus peticiones, algo que no ha ocurrido con el PAR, ha advertido.

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha opinado que de este modo "se avanza en una ejecución presupuestaria lo más ajustada posible", destacando proyectos como el plan de inversiones financieramente sostenibles por importe de 10 millones de euros; mientras que el diputado de Cs, Conrado Gayán, ha señalado que mantiene en este pleno el sentido de voto que su grupo tuvo en los presupuestos.

El portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha emplazado a analizar el destino de los recursos y atender que estén "debidamente justificados" y el diputado del PP, José Manuel Gimeno, ha expresado su malestar porque en esta modificación no se han incluido ninguna de las propuestas que el PP planteó en los presupuestos.

"No creo que se acuerde de esos compromisos a la vista de esta modificación presupuestaria; cada día nos pone más difícil no votar en contra", ha dicho Gimeno a Sánchez Quero, al advertir de que "esta será la última abstención del PP" porque este grupo ha perdido "la confianza y estamos a punto de perder la paciencia".

Sánchez Quero ha contestado a Gimeno que comprende que el PP no esté de acuerdo con la modificación presupuestaria o con los presupuestos, pero ha acusado a este grupo de querer "cargarse" el plan unificado de subvenciones, PLUS, "que no les gustó" porque no beneficiaba tanto a grandes ayuntamientos.

MEJORA DE LAS CARRETERAS

Por otra parte, el pleno ha aprobado este lunes dos proyectos "de lucha contra la despoblación y por la vertebración del territorio", para mejorar las carreteras de los municipios de Anento y Torrehermosa, ha detallado Sánchez Quero.

En el primer caso, "traemos un proyecto para arreglar la carretera de Anento", la CV-927, que conecta este municipio con Báguena (Teruel). "Este pueblo cuando llueve se queda aislado porque la carretera discurre por una rambla" y dificulta también el traslado de escolares a Daroca, dado que la vía se encuentra "en malas condiciones". En su mejora se invertirán 738.000 euros y las obras, que se iniciarán el próximo año, tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

Anento y Báguena están conectados por un camino sin pavimentar de cuatro kilómetros, de los que algo más de la mitad corresponden a la provincia de Zaragoza. El vial transita por una rambla, causando problemas cuando llueve; además, solo tiene cuatro metros de anchura, lo que dificulta el paso de dos vehículos y en muchos puntos los árboles impiden una adecuada visibilidad.

El Ayuntamiento de Anento ha solicitado desde hace años la construcción de una carretera que ofrezca las debidas condiciones de seguridad y que conecte también el eje de la autovía A-23 con el de la N-234. La nueva vía tendrá una anchura de siete metros y discurrirá entre el casco urbano de Anento y el límite provincial, donde enlazará con el tramo de camino acondicionado por la Diputación de Teruel en 2012.

El otro proyecto actuará en la variante de Torrehermosa, en la carretera CV-937, "para sacar los vehículos de gran tonelaje" fuera de esta vía. En varios puntos de la carretera, las edificaciones colindantes producen estrechamientos que dificultan tanto el paso de dos vehículos como el tránsito de vehículos articulados.

Por ello, es necesario habilitar una variante que garantice la seguridad tanto del tráfico como de los peatones. La actuación consistirá en construir una circunvalación de 2,2 kilómetros con un carril en cada sentido y siete metros de anchura.

El nuevo trazado partirá del cruce con la carretera provincial que une Torrehermosa y Santa María de la Huerta, la CV-623, que se convertirá en una glorieta y rodeará el casco urbano hasta enlazar con un segundo tramo de la CV-937, que también va a ser acondicionado por la DPZ este año. Las obras de la variante saldrán a concurso por 882.000 euros, con un plazo de ejecución de nueve meses y está previsto que comiencen el próximo año.

