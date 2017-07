El zamorano Jesús Yanes enseña a usar la voz como herramienta medicinal y transformadora en su nuevo libro

"De la misma forma que un medicamento contiene un principio activo que es la sustancia que hace que produzca un efecto curativo, la vibración de la voz, utilizada a través de las diferentes formas que configuran la técnica de 'InnerVoicing', producirá también una serie de efectos que tendrán una repercusión inmediata la mejora de nuestro bienestar físico y mental", ha defendido el autor en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además de "haberle devuelto la voz a todas las personas que la habían perdido", este método inventado por el autor ha servido para "mejorar el potencial de todos los cantantes, actores y conferenciantes que lo han utilizado".

Hablar de forma correcta y equilibrada, neutralizar las emociones negativas, aprender a conectar con el interior de cada uno a través de la vibración de la voz, el movimiento y el silencio, expresarse en público con soltura y empatía e, incluso, llegar a cantar "como los mismos ángeles" son, entre otras, las utilidades que proporciona este libro "si se sigue su método de forma adecuada", según su creador.

Experto en el tratamiento y aplicación de la voz como herramienta terapéutica y de transformación, en la actualidad Yanes cuenta con varios centros de carácter internacional en Madrid, Marbella, Barcelona, Almería e incluso en Miami (Estados Unidos), dedicados a la aplicación de sus técnicas en el terreno del desarrollo personal, de la comunicación y del desarrollo artístico de cantantes y actores.

COMPOSITOR

Asimismo, es un prolífico compositor con más de mil obras musicales publicadas entre los trabajos que ha realizado en el mundo del cine, la televisión, la publicidad y canciones para artistas. Su nombre está ligado, como productor musical e ingeniero de sonido, a artistas de la talla de Paco de Lucía, Rocío Jurado, Mónica Naranjo, Alejandro Sanz, Chayanne, Bisbal, Raphael, Paulina Rubio, Rosa López y Manu Tenorio, entre otros.

Su ópera 'Génesis' fue estrenada en 2013 en Estados Unidos, mientras que 'Help Me Ópera Rock' fue utilizada en 2008 como obertura del macro-concierto Rock in Río y retransmitida por televisión a 160 países.

Artistas, políticos, directivos y comunicadores en general son asiduos asistentes a sus cursos. Asimismo, interviene con frecuencia como contertulio en programas de radio y televisión y participa como conferenciante en diferentes centros de educación como la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Valladolid (UVA), la Universidad Europea de Madrid o La Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV).

Entre sus libros figuran títulos como 'Inteligencia creativa y desarrollo personal', 'El control del estrés y el mecanismo del miedo', 'El poder sanador de tu voz' y 'Cazadores de sueños'.

Nacido en Granucillo de Vidriales (Zamora), cursó derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es creador del Movimiento 'Help Me', en el que ha sintetizado su pasión por la música y la naturaleza y gracias al cual ha plantado más de un millón de árboles con la colaboración de seguidores de todo el mundo (www.movimientohelpme.org)

Consulta aquí más noticias de Zamora.