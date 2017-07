Los trabajadores del Museo Ramón Gaya piden "coherencia" y "conciencia"

En un acto celebrado a las puertas del Museo y al que se han acercado miembros de Ciudadanos, PP y Cambiemos Murcia, a pesar de que este jueves no llegaran a ningún acuerdo en el Pleno para levantar el reparo que permita cobrar a los empleados las seis nóminas atrasadas, los empleados han indicado que el Museo "está en proceso de congelación".

"La cultura de esta ciudad ha sufrido un desgarre. Acumulamos siete nóminas sin cobrar y una vía judicial abierta que nos ha costado emocional y económicamente hacerla activa", han explicado en la lectura de un comunicado ante la situación de impago de sus nóminas desde enero de 2017.

Han lamentado "la falta de entendimiento de todos los partidos que conforman el Patronato del Museo; una institución de gran peso para la cultura de Murcia, y que está agonizando". Así han solicitado la ayuda ciudadana, no solo para cobrar, "que es lo justo", sino para dar coherencia a esta situación; solicitando "conciencia" a la sociedad.

Pedimos "a los partidos políticos que hagan honor a sus palabras y miradas; a la ciudadanía que luche por una cultura libre y justa y al Ayuntamiento, una solución justa, que no dejen en nuestras manos la resolución de un problema que no está ocasionado por sus trabajadores, que sean valientes y capaces de solucionar esta situación que hoy ya solo será resuelta por la vía judicial".

Los trabajadores han concluido el comunicado con una cita de Ramón Gaya: "Pero un buen día aparecerá en el aire una especie de Arco Iris inmenso y volveremos a tener poesía, música, pintura y escultura verdaderas, limpias, desnudas, sin colgajos adheridos, sin ingeniosidades pegadas, sin sustos, sin sorpresas, sin modas más o menos baratas, sin modernidades..."

En el acto, el concejal de Turismo Jesús Pacheco, acompañado de la portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, ha señalado que van a intentar hacer "todo lo posible porque el Museo se mantenga abierto, obviamente, y además está la voluntad de los trabajadores, no solamente nosotros si no la profesionalidad de los trabajadores, que se han organizado para estar el mes de agosto abierto. Nuestra voluntad e interés es que el Museo Ramón Gaya continúe abierto y los trabajadores tengan su situación regularizada, no nos cabe la menor duda".

Por su parte, Mario Gómez de Ciudadanos ha calificado de "gravísimo que José Ballesta ignore las advertencias realizadas, también por nuestro grupo en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en más de una decena de servicios externalizados, e intente gobernar fuera del amparo de la Ley, realizando pagos a cargo de un presupuesto de forma irregular".

A juicio del portavoz de la formación naranja en el Consistorio murciano, "lo que pretendió llevar a cabo José Ballesta en el Pleno municipal celebrado este jueves- el levantamiento del reparo a la contratación del personal del Museo Ramón Gaya- tiene nombre y se llama prevaricación, o lo que es lo mismo, tomar una decisión ilegal a sabiendas".

Desde Cambiemos Murcia, Margarita Guerrero ha señalado que "es reprochable y denunciable que se haya dejado encima de la mesa el reparo, porque para levantarlo no se requería unanimidad como dice el Equipo de gobierno".

