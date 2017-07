PP, PSOE y Cs piden un informe de la UZ sobre la auditoría de los costes del tranvía

Asimismo, se han aprobado los otros dos puntos de la propuesta, con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Zaragoza en Común en ambos casos, de forma que se solicita encargar también a la Asesoría Jurídica y al Interventor General sendos informes sobre esta auditoría.

La auditoría, realizada por la consultora Moore Stephens, concluyó que las administraciones públicas -Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza- pagaron 28 millones de euros de más por conceptos que no pueden ser pagados con dinero público por la construcción de la línea 1 del tranvía.

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha criticado que este estudio se entregara a los grupos "con días de retraso", así como que se realizara con un contrato menor "en el que nos hemos gastado 20.000 euros. ¿No había funcionarios de la casa que nos dijeran cuánto costó el tranvía?", ha preguntado, al observar irónico que "los remunicipalizadores decidieron encargan una auditoría a una empresa privada. Quién te ha visto y quién te ve".

Azcón ha manifestado que "nos jugamos muchísimo dinero" y ha avanzado que "el PP defenderá el interés del ayuntamiento y de las arcas municipales y esos 40 millones de euros que el Gobierno de Aragón le debe al ayuntamiento". Ha opinado que se ha encargado un informe "que va contra los intereses municipales" y en este estudio la consultora "puede tener razón o no".

En caso de tener razón habría que reclamar a la sociedad del tranvía 28 millones de euros, pero "la sociedad ha estado a punto del concurso de acreedores, cuáles serían las consecuencias para un servicio básico como es el transporte de la ciudad" y para la seguridad jurídica del consistorio, ha planteado.

"Cuáles son las consecuencias para la línea 2, cómo la pagarán", porque "acaban de destrozar cualquier proyecto de colaboración publico-privada" para esta línea y si se pretende afrontar solo con las arcas municipales "enseñen el plan de viabilidad financiera", ha pedido Azcón, insistiendo en que si los 40 millones que debe el Ejecutivo formaban parte de un acuerdo político "nos toca defender que ingresen en las arcas municipales los 40 millones de euros, ni uno menos".

"NO TIENE NINGÚN SENTIDO"

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha sostenido que la moción del PP "no tiene ningún sentido" porque "traen una moción para que pidamos informes cuando hace ocho días que la orden ha sido emitida, dejen trabajar en paz a los técnicos municipales", ha exclamado.

Rivarés ha detallado que se encargó una auditoría externa porque fue el Gobierno de Aragón PSOE-CHA quien dijo que el IVA no era imputable y "quien pone en cuestión el valor de los informes técnicos municipales". Ha recordado también que fue el PP quien dejó de pagar al consistorio por el tranvía cuando presidió el Ejecutivo autonómico.

"Qué sentido tiene pedir ahora estos informes que ya están pedidos", ha insistido Rivarés, al indicar que se estudiará si se decide o no iniciar acciones tras el resultado de la auditoría, pero "es PSOE, CHA y PP los que no pagan y cuestionan los informes municipales y por eso pedimos esta auditoría" sea cual sea el resultado porque "no pedimos informes para que nos digan que tenemos razón, sino cuál es la verdad desde su punto de vista", ha dicho a los grupos, al reclamar que "pidan por WhatsApp a sus compañeros que paguen" los 39 millones de euros que debe el Ejecutivo aragonés al consistorio por el tranvía.

"UN TIRO EN EL PIE"

El concejal del PSOE, Javier Trívez, ha dicho a Rivarés que "usted se ha pegado un tiro en el pie, tomando una decisión en principio fácil y lógica sin darse cuenta de las consecuencias a largo plazo" y ha sostenido que "los tiros en el pie se suelen dar o por prisa o por estupidez, confío en que usted tuviera prisa por solucionar el problema".

"Ahora discutiremos si hay un millón arriba o abajo, pero no si esos 128 millones que pensamos que están bien pagados deben ser a medias o tiene que pagar 96,8 millones el ayuntamiento y 36 millones el Gobierno de Aragón", ha lamentado Trívez.

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha observado irónica que "en los últimos años en Zaragoza había algo más secreto que la fórmula de la Coca-Cola que era cuánto había costado el tranvía" y ahora "nos encontramos que el ayuntamiento decía que el Gobierno le debía 39 millones de euros y Gimeno dijo que eran 7,9", tal y como lo aseguró en la comisión especial de deudas constituida en el consistorio.

"No me parece adecuado el retraso en darnos ese informe de la auditoría a los grupos porque nuestro compromiso con la defensa de los intereses municipales es obvio y hubiera sido de mucha utilidad antes de hablar con Gimeno conocer el contenido de esta auditoría", ha insistido, al cuestionar "qué intención tiene Rivarés con esa auditoria" si la conclusión es que el Ejecutivo autonómico también ha pagado de más por el tranvía. "Qué hacemos con la SEM, reclamamos esos 28 millones de más o no, y qué hacemos con el Gobierno de Aragón", ha apuntado.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha estimado que esta auditoría se podría haber hecho "por medios propios", ahorrando 20.500 euros, y ha agregado que "esta auditoría ha sido tan importante que no entiendo que no la entreguen a los grupos políticos" de forma inmediata en lugar de "retenerla" durante tres días para entregarla después "a bocajarro".

"Estamos molestos con las formas, con el coste que ha supuesto y por el momento en el que se encarga, en plena discusión con el Gobierno aragonés que rebaja sus obligaciones con el consistorio a 8 millones de euros. ¿Para qué sirve esta auditoría, para plegarse al Ejecutivo aragonés?", ha cuestionado, al criticar que "hayan pasado por encima de la comisión especial de deudas" para debatir este estudio.

