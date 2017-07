Un alcalde del PP en estado de embriaguez agrede a un concejal y un militante del PSOE

El alcalde popular de la localidad granadina de Diezma, José Jesús García, agredió y amenazó el pasado martes en un bar del municipio a un concejal del PSOE y un militante que iba en las lista en las elecciones municipales de 2015. Ante estos graves hechos, el grupo municipal socialista de la localidad ha exigido al regidor, que se encontraba "en estado de embriaguez", su dimisión, según ha publicado el Ideal de Granada.

Ante estos graves hechos, el grupo municipal socialista de la localidad ha exigido al regidor su dimisión "No puede soportar ni un minuto más a un representante político tan indigno que es de todo menos ejemplar", aseguró la portavoz socialista Emilia Troncoso. "Aún no sabemos por qué pero intuimos que por el hecho de que como alcalde no acepta las discrepancias que como oposición tenemos ante la nefasta gestión del gobierno local", aseguró Troncoso, quien recordó que "no es la primera vez que el regidor se ve envuelto en casos condenables". Y es que hace dos años José Jesús García triplicó la tasa de alcohol tras un accidente de tráfico y en los últimos meses ha dirigido comentarios machistas a mujeres del grupo socialistas.

Los agredidos, el concejal Juan Carlos Jiménez y el candidato en la lista de las municipales de 2015, Moisés Sánchez, interpusieron denuncia el pasado martes ante la Guardia Civil de Guadix. La denuncia recoge que el alcalde "agarró a ambos por la espalda de modo amistoso en un principio" y después les dio varias collejas en la nuca. Tras decirle que parara, García empezó a insultarles como expresiones como "os tenéis que acordar, te voy a matar, estáis vendidos, fuera os vais a enterar, os voy a pegar a los dos".

Posteriormente, el regidor popular propinó al concejal socialista un fuerte bofetón en la cara. También Moisés Sánchez recibió un golpe en la cara, además de ser amenazado. "A ti te voy a acribillar en una cuneta. Eres un socialista de mierda", le espetó.

