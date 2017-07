Dos miembros de la gestora del PSdeG defendieron aplicar ya el nuevo modelo de primarias con menos avales y doble vuelta

La decisión de mantener el modelo de primarias anterior al último congreso federal en el proceso gallego se adoptó con un respaldo mayoritario, pero no unánime, ya que hubo dos miembros de la gestora que dirige el PSdeG que defendieron aplicar ya el nuevo sistema, que rebaja el porcentaje de avales para ser proclamado candidato y abre la puerta a una doble vuelta si nadie logra el 50 por ciento de los votos.

La gestora socialista se reunió en la pasada jornada y aprobó el calendario de las primarias de las que saldrá el domingo 8 de octubre el nuevo secretario xeral del partido, con una dirección provisional desde que dimitió José Ramón Gómez Besteiro, investigado judicialmente. El congreso queda fijado para los días 27, 28 y 29 del mismo mes.

Además, el PSdeG informó de las fases del proceso, que arrancará con las precandidaturas y ratificó que quienes alcancen el 10 por ciento de respaldo de la militancia serán proclamados candidatos. Fuentes consultadas por Europa Press han indicado que el alcalde de Oroso (A Coruña), Manuel Mirás, y también Modesto Pose eran partidarios, sin embargo, de que se aplicase el método aprobado en el último congreso federal.

En declaraciones a Europa Press, Mirás lo ha ratificado. "Igual que lo expresé allí, lo voy a repetir. Creo que es un instrumento democrático que ahora está en los estatutos federales y debiéramos usarlo. La segunda vuelta es un modelo democrático que se usa en los países más avanzados y, ya que en el PSOE lo tenemos, debiera ser puesto en marcha ahora, en estas primarias", ha sentenciado.

"Fue lo que pedí yo y lo que pidió también Modesto pose, no fue aceptado y no pasada nada. Somos demócratas, lo asumimos, pero evidentemente no estamos de acuerdo", ha zanjado.

LA NUEVA NORMA NO ES DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

Tras la decisión de la gestora, avalada por la mayoría de los miembros que acudieron al encuentro, los socialistas gallegos mantienen así la barrera del 10 por ciento que se aplicó en los últimos procesos orgánicos en Galicia -el más reciente, el año pasado, que enfrentó a José Luis Méndez Romeu y Leiceaga, siendo éste finalmente el candidato del PSdeG a la Xunta-.

Al margen queda la elección por sistema de doble vuelta en caso de que nadie consiga el 50 por ciento de los votos y el establecimiento del porcentaje de avales en el 2 por ciento, con el máximo en el doble de los requeridos.

Fuentes del PSdeG consultadas por Europa Press han incidido en que, para estos procesos, inmediatamente posteriores al último congreso estatal, no es de obligatorio mandato incorporar ya estos cambios y se ha optado, a la espera de que el partido tenga una nueva dirección consolidada, por mantener los avales exigidos en procesos previos.

De hecho, aunque el PSOE de algunas autonomías sí incorpora los cambios, en otras comunidades se ha mantenido el 10 por ciento de avales exigidos en sus procesos orgánicos. Hay libertad para elegir la fórmula por la que se opta.

EN POSITIVO PIDE EL NUEVO MODELO Y UN COMITÉ NACIONAL

Con todo, este jueves, la plataforma socialista En Positivo también ha emitido un comunicado en el que demanda que se aplique el modelo aprobado en el congreso federal.

"Parece lógico que en los procesos orgánicos que decidirán los próximos años del partido se empleen las nuevas herramientas acordadas hace un mes en el congreso federal en el que participaron delegados de toda España y que marca un nuevo rumbo de la organización en consonancia con el sentir de la dirección federal recientemente elegida", indica.

Asimismo y dado que la gestora estatal "convocó un comité para el proceso federal", la plataforma insta a la gestora gallega a convocar un comité nacional gallego en el que aprobar la norma por la que se debe regir el proceso.

DEBATE ANTE LA MILITANCIA

En Positivo también exige la organización de un "debate público" ante la militancia entre todas las personas que decidan presentar su candidatura a la elección de la Secretaría Xeral del PSdeG.

"La militancia debe tener la oportunidad de asistir a foros abiertos en los que se confronten las ideas y propuestas sobre el futuro modelo del partido en Galicia", concluye.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.