Salud recuerda la importancia de la prevención de las hepatitis

Virus de la hepatitis C (FLICKR/AJ CANN)

La Consejería de Salud recuerda la importancia de prevenir las hepatitis y que las de tipo B y C pueden evitarse mediante prácticas sexuales seguras, si no se comparten jeringuillas y no sometiéndose a intervenciones estéticas,

como 'piercings' o tatuajes, o a cirugías menores

en centros no homologados. Las de tipo A se pueden prevenir manteniendo hábitos de higiene adecuados y evitando beber agua en zonas donde las condiciones sanitarias no estén controladas.

El director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, ha ofrecido estos consejos con motivo de la celebración, este viernes, del Día Mundial contra la Hepatitis 2017, que este año toma como lema 'Eliminar la hepatitis' para impulsar iniciativas contra esta enfermedad.

Las hepatitis víricas son un grupo de enfermedades infecciosas, de las que las más relevantes en España por su incidencia son las A, B y C. En 2016 se notificaron en la Región de Murcia 48 casos de hepatitis A y 51 en 2015. En el caso de la hepatitis B, al tratarse de una enfermedad frente a la que se vacuna sistemáticamente en la infancia, con coberturas superiores al 98,5 por ciento, solo se registraron 22 casos en 2016.

Con ocasión de viajes a áreas de alto riesgo de contraer hepatitis A, se debe insistir en la necesidad de mantener las debidas precauciones respecto a la ingesta de líquidos y alimentos sin garantías, y al escrupuloso y muy frecuente lavado de manos. En algunos supuestos pudiera ser conveniente la vacunación frente a la hepatitis A.

Respecto a la hepatitis B aguda sintomática, que puede hacerse crónica dependiendo de la edad del paciente, se registraron 22 casos en 2016, frente a los 13 del año 2015.

De los 22, 16 eran hombres, con mayor incidencia entre 30 y 49 años

La mayor incidencia se registra en varones, en los grupos de edad de 30 a 49 años. Finalmente, en cuanto a la hepatitis C aguda, la incidencia anual media entre los años 2013 y 2016 es de 9 casos por 100.000 habitantes.

El factor de riesgo más frecuentemente registrado son las relaciones sexuales sin protección. La cobertura vacunal de las tres dosis de vacuna de hepatitis B es superior al 98 por ciento en los últimos años. Por otra parte el control del embarazo incluye el estudio de la infección por hepatitis B en todas las embarazadas para realizar la vacunación y quimioprofilaxis en todos los recién nacidos de madre portadora de la infección, que es la principal medida de prevención de la hepatitis B en niños.

DIAGNÓSTICOS DE HEPATITIS C

La Consejería de Salud, a través del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, ha desarrollado, de forma pionera en España, el primer sistema de información de nuevos diagnósticos por hepatitis C en la Región.

El objetivo de este sistema de trabajo, iniciado en 2015 es realizar una monitorización exhaustiva de la incidencia de esta patología a nivel regional para mejorar su abordaje.

El sistema diseñado, denominado 'SINHEPAC', es similar al sistema de información de nuevos diagnósticos por VIH y permite llevar a cabo una vigilancia de la hepatitis C de forma anual para analizar todos los nuevos diagnósticos de infección aguda o crónica.

La incidencia anual media de nuevos diagnósticos de VHC en la Región de Murcia en el trienio 2013-2015 fue de 9 casos por 100.000 habitantes. La incidencia anual media es mayor en hombres que en mujeres y es más elevada en el grupo de edad de 40-59 en ambos sexos, seguido por el de 60 años o más. Para este tipo de hepatitis no existe vacuna en la actualidad.

El diagnóstico precoz de las hepatitis víricas es fundamental para su tratamiento eficaz: actualmente el tratamiento de la infección crónica por hepatitis C registra tasas de curación en torno al 95 por ciento con tratamientos de tres meses de duración.

HEPATITIS EN EL MUNDO

Las actividades de sensibilización en torno al Día Mundial contra la Hepatitis tienen por objeto impulsar acciones en países con una carga elevada de esta enfermedad. Once países concentran casi la mitad de la carga mundial de hepatitis crónicas: Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Uganda, Vietnam; y otros 17

tienen una alta prevalencia de la enfermedad y, junto con los anteriores, soportan el 70 por ciento de la carga mundial: Camboya, Camerún, Colombia, Etiopía, Filipinas, Georgia, Kirguistán, Marruecos, Nepal, Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, Ucrania, Uzbekistán y Zimbabwe.

Se estima que en 2015 había en el ámbito mundial 257 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis B (VHB) y 71 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis C (VHC).

Las hepatitis víricas provocaron 1,34 millones de muertes en 2015, una cifra comparable a la de las muertes por tuberculosis y superior a la de las muertes por VIH.

