La edil de Festejos asegura que se "ha hecho todo lo posible" para tener atracciones de feria en San Agustín

Este año "con el objetivo de cumplir los principios de publicidad y concurrencia y la normativa que regula la instalación y funcionamiento" de estas atracciones el consistorio convocó una licitación pública de las 15 parcelas disponibles. "Por debajo de esta cifra consideramos que no se justifica anular el uso del aparcamiento", ha indicado la edil. Además, ha indicado que una vez se publicaron los pliegos se contactó con los feriantes habituales para informarles de la situación.

"Nuestra intención es que las diferentes fiestas de Avilés cuenten con un recinto ferial. Y volveremos a publicar los pliegos en Navidad, con la intención de facilitar su instalación. pero sin renunciar a los requisitos de seguridad y control del estado de las instalaciones tal y como establece la legislación de aplicación en este caso" ha indicado Hevia antes de recordar que "la fiestas de San Agustín incluyen programación infantil gratuita".

EL PP RECLAMA DIÁLOGO

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Avilés Reyes Fernández Hurlé le ha pedido a la concejal de Festejos "sentarse de nuevo con los feriantes y acercar posturas". "No entendemos cómo Ana Hevia vuelve a caer en el error de no tener unas líneas generales definidas de actuación para que esto no suceda. Parece ser que la experiencia de las fiestas de El Bollo no le ha servido para nada", ha indicado.

Fernández Hurlé ha criticado que "los avilesinos volvemos a sufrir la mala gestión del PSOE. Los padres de los niños no entienden, al igual que nosotros, la total parsimonia del equipo de gobierno". "No podemos perder la oportunidad de situar a nuestra villa como una de las mejores ciudades asturianas que ofrecen las mejores ferias de agosto", ha señalado la edil popular.

Consulta aquí más noticias de Asturias.