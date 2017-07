Cerca de 400 incidentes de Ciberseguridad gestionados al día en España

Estos datos reflejan un aumento con relación al mismo periodo del año anterior, ya que la media de estos seis primeros meses asciende a 384 incidentes diarios, lo que supone un 21 por ciento más que en 2016. Esto se debe, según ha señalado Incibe en un comunicado remitido a Europa Press, al incremento de usuarios y dispositivos electrónicos conectados a internet y, por lo tanto, al nivel de exposición frente a riesgos y amenazas cibernéticas, pero también a las capacidades de detección de nuevos ciberataques, así como el conocimiento de los servicios públicos gratuitos que se ofrecen desde el Instituto para combatir los incidentes.

En cuanto a la tipología, más de la mitad de los incidentes, el 67,36 por ciento, están relacionados con la infección de equipos a través de programas maliciosos que pueden dañar el sistema o dispositivo, seguido de accesos no autorizados, 14,91 por ciento y fraudes, 10,76 por ciento.

Completan la clasificación el spam malicioso que sigue con vida en la Red gracias a la ingeniería social, las denegaciones de servicio, los escaneos de redes y sistemas y los intentos de robo de información.

Incibe ha recordado que la instalación de malware en el dispositivo permitiría a los ciberdelincuentes robar la información contenida en éste, secuestrar tanto el equipo completo como algunos programas o datos específicos, además de reclutar el dispositivo para formar parte de redes de ordenadores infectados, zombies o bots, que, controlados por personas malintencionadas, acceden a los dispositivos para propagar virus, generar spam o cometer otro tipo de delitos y fraudes, continúa el comunicado.

CONCIENCIACIÓN

Para poder atajar estos problemas, promover la concienciación y extender la cultura de la ciberseguridad, INCIBE, a través de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) y Protege tu Empresa pone a disposición de ciudadanos y empresas diferentes herramientas, información y consejos.

Para el caso de la infección del equipo por malware, Incibe ha propuesto proteger el ordenador con antivirus y antimalware, mantener actualizado los equipos, los sistemas operativos y todos los programas instalados en los dispositivos, así como tener buenos hábitos de uso y aplicar el sentido común, es decir, no instalar ni descargar nada que no se haya elegido o de fuentes de confianza, no pulsar enlaces de emails cuyo remitente sea desconocido y tener mucha precaución con las aplicaciones que se descargan para dispositivos móviles, ya que podrían tener funcionalidades ocultas, concluye el comunicado.

Consulta aquí más noticias de León.