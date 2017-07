El juez prorroga hasta finales de agosto el secreto de sumario de la causa del referéndum

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha prorrogado por otro mes, hasta finales de agosto próximo, el secreto de sumario de la causa que abrió a raíz de las conferencias del exsenador Santi Vidal, en la que investiga los preparativos del referéndum.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez ha dictado un auto en el que acuerda prorrogar el secreto de sumario, que decretó el pasado mes de abril y que se ha ido alargando mensualmente desde entonces.

La prórroga del secreto de sumario se ha acordado cuando siguen en marcha las diligencias de investigación de la Guardia Civil, que esta semana ha tomado declaración como investigado al secretario general de Presidencia Joaquim Nin y, en calidad de testigos, a otros cargos de la Generalitat y al coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Ignasi Elena.

El juez encargó a la Guardia Civil investigar las iniciativas encaminadas a organizar un referéndum de independencia en Cataluña, en el marco de la investigación que abrió el pasado mes de abril a raíz de la denuncia de un particular por las manifestaciones del exsenador de ERC Santi Vidal.

Vidal afirmó que el Govern estaba obteniendo ilegalmente datos fiscales de los catalanesEl juez y exsenador presentó su dimisión a raíz de la polémica suscitada por las manifestaciones de sus conferencias, en las que aseguró que la Generalitat estaba obteniendo ilegalmente datos fiscales de los catalanes y analizando a los jueces en función de su afinidad con el proceso independentista.

Tras abrir la investigación, el juez acordó en primer lugar preguntar al Senado si Santi Vidal continuaba formando parte de la cámara alta, para certificar que ya había abandonado su escaño y no era aforado.

Asimismo, el juez requirió el pasado 1 de marzo al Parlament la transcripción de la comparecencia que había efectuado el 15 de febrero pasado en la cámara catalana el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la que desmintió con un rotundo "no, no, no y no" el contenido de las charlas de Vidal.

Poco después, el magistrado acordó decretar el secreto de sumario y encargar la investigación a la Guardia Civil, que era también la que llevaba las diligencias abiertas por la Fiscalía a raíz de la publicidad institucional de la Generalitat que anunciaba la creación de un "registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior".

Dado que las diligencias encargadas por el juez sobre las conferencias de Vidal y las de la Fiscalía sobre los preparativos del referéndum coincidían en algunos aspectos, el ministerio público se acabó inhibiendo a favor del magistrado de Barcelona, que es el que tiene ahora en sus manos ambas investigaciones.

