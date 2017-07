Diez comunidades autónomas acusan al Ministerio de Trabajo de apostar por la "precariedad" para 4 millones de parados

El consejero de Trabajo de Baleares, Lago Negueruela, ha manifestado en nombre de estas diez autonomías, que el ministerio ha emitido una nota de prensa antes de que acabara el debate dando por acordados puntos que aún no han sido debatidos, como el reparto de fondos.

Ha asegurado que han ofrecido consenso, pero el Gobierno "no ha querido llegar a un acuerdo, incumpliendo así los pactos alcanzados en la Conferencia de Presidentes".

Negueruela ha recalcado que no están de acuerdo ni en la forma ni en el fondo y que el Ministerio ha dado un "paso atrás" para los 4 millones de parados que hay en España al no abordar la calidad en empleo y apostar por el "modelo de precariedad", con el único apoyo de las autonomías gobernadas por el PP y Canarias. Denuncia, además, que no les han dejado votar.

Por su parte, la consejera extremeña Educación y Empleo, Esther Gutierrez, ha declarado que se trataría de una gran oportunidad para pactar la estrategia de empleo para los próximos tres años y dar esperanza a 4 millones de parados. Pide al ministerio que recapaciten y negocien una estrategia consensuada con todas las comunidades.

El ministerio de Trabajo ha informado este miércoles de que la nueva distribución de fondos para las políticas activas de empleo será de 2.060 millones de euros para las autonomías en 2017, extermo que, aseguran, ha sido aprobado por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

La Conferencia ha acordado, según la nota de este departamento, añadir 167 millones de euros más a los 1.893 millones aprobados el 18 de abril, tras la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En total, esta cantidad representa un 14,38% (259 millones) más que en 2016, año en el que se repartieron 1.801 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia ha abordado el 'Plan Anual de Políticas de Empleo 2017' (PAPE), la 'Estrategia española de Activación para el Empleo 2017-2020', los 'Objetivos estratégicos para el 2018' y las asignaciones adicionales de la 'Iniciativa de Empleo Juvenil' y del 'Fondo Social Europeo'.

