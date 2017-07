Diputación de Bizkaia acatará la última sentencia del caso Habidite y ofrecerá "audiencia" a Jabyer Fernández

Bengoetxea ha reconocido que, en 2009, se produjo "una omisión en el trámite de obligaciones" que causó "indefensión" en Jabyer Fernández, por lo que se procede a cumplir con las sentencias judiciales. "Daremos audiencia al interesado, ya sea persona física o jurídica, para que defienda su postura en relación al cumplimiento de los convenios firmados entre la Diputación y Habidite", ha dicho.

Bengoetxea ha destacado que el fallo del Tribunal Supremo "no entra al fondo del asunto, sino que se queda en las formas", y ha añadido que, por el momento, el actual equipo de gobierno no dará más pasos, a la espera de escuchar a Fernández, que se encuentra encarcelado en la prisión de Zurra (Zaragoza).

"No voy a especular con lo que pueda suceder, pero la única certeza es que, a día de hoy, no ha habido ningún quebranto económico para la Diputación", ha asegurado, para destacar que la sentencia del Tribunal Supremo "mejora" la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya que la Diputación "no deberá abonar las costas" del proceso judicial.

La oposición, que había pedido la comparecencia del diputado general, Unai Rementeria, ha criticado la postura de la Diputación en el caso Habidite. EH Bildu, Podemos y PP han expresado su temor a que pueda tener consecuencias para las arcas públicas. En ese sentido, han señalado la posibilidad de que Fernández "pudiera reclamar una indemnización de hasta 8 millones de euros", cantidad que, según han advertido, "habría que sumar los 5,4 millones de euros que costaron los terrenos de Montealegre y los gastos jurídicos en los que ha incurrido la Institución foral", según el PP.

Podemos Bizkaia ha anunciado en la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia que va a solicitar que Jabyer Fernández comparezca en las Juntas Generales de Bizkaia, ya que, una vez conocida la versión de la Diputación, quieren escuchar también "lo que tiene que decir el empresario". Asimismo, la formación morada ha preguntado por las "responsabilidades políticas que se van a exigir" tras conocerse el fallo del Supremo.

PROPOSICIÓN RECHAZADA

Por otro lado, la comisión ha rechazado una proposición no de norma de Podemos Bizkaia para que se instase al Gobierno central a "habilitar mecanismos para exigir responsabilidades políticas a los representantes de la ciudadanía", entre otras cosas.

En el texto, se instaba "a invocar a la soberanía popular para que mediante el recurso de responsabilidad política" se impulsase la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de su Ejecutivo por los "innumerables" casos de corrupción.

La formación morada ha admitido una enmienda de EH Bildu para que dicha petición se acotara exclusivamente a pedir dichos mecanismos de control a las instituciones vascas.

La iniciativa parlamentaria consensuada entre Podemos y EH Bildu ha sido rechazada en la Cámara vizcaína por los votos contrarios de los representantes de PNV, PP y PSE-EE, que creen que la iniciativa, debatida también en ayuntamientos y otros parlamentos, llevaba por objetivo "visualizar y calentar" la moción de censura de Podemos debatida en junio pasado en el Congreso de los Diputados. Según estas tres formaciones, "el debate sobre la calidad de la democracia y la corrupción debe trasladarse a otros foros".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.