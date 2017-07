Feijóo recuerda a las empresas que la planificación del transporte público "compete a la Administración"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como "lógicas" las discordancias entre el Eejecutivo autonómico y las compañías de transporte a la hora de negociar el nuevo Plan de Transporte para Galicia, pero ha insistido en que "no tiene sentido que las empresas planifiquen el transporte público" porque es una competencia de la Administración pública".

Así lo ha señalado este miércoles, a preguntas de los medios en Ourense, a donde acudió para inaugurar la nueva estación depuradora de la ciudad, tras ser preguntado por la adjudicación de la mitad de los contratos del plan de transporte de Galicia por parte de Infraestruturas que está prevista para esta jornada.

Las federaciones Anetra, Fegabús y Transgacar han augurado, a través de un comunicado, el fracaso de este proyecto por la "baja" concurrencia de ofertas a los 41 contratos zonales de la primera fase del plan.

Además, han justificado el escaso interés del sector en que las concesiones "serán económicamente muy deficientes" y supondrán "una enorme carga de inestabilidad en el sector".

Por su parte, Núñez Feijóo ha considerado que la "discordancia de criterios" entre las empresas y la administración pública "es lógica" porque "las empresas tienen como objetivo su cuenta de explotaciones y la Administración pública tiene como objetivo ofrecer un servicio" a los ciudadanos.

RESPUESTAS A LAS NECESIDADES

En esa línea ha insistido en que "no tiene sentido que las empresas planifiquen el transporte público, que compete a la Administración pública". Para el presidente gallego lo "importante" es que el nuevo Plan de transporte para Galicia de respuesta a tres necesidades fundamentales.

De este modo, ha reivindicado que todos los gallegos "aunque vivan en los lugares más difíciles e inaccesibles" tengan acceso a transporte público.

También ha apostado por que las pequeñas y medianas empresas "queden dentro de las posibilidades de reparto" de ese transporte público. Se trata de una de las principales demandas del sector, que mostraba su preocupación por la necesidad de contar con una flota mínima para poder acceder a los contratos.

Además, Feijóo ha abogado por "utilizar los millones de euros que la Xunta paga a las empresas de transporte en beneficio de los ciudadanos que usan ese sistema".

"OPTIMISTA"

El jefe del Ejecutivo gallego se ha detenido especialmente en detallar la apuesta de su Gobierno por un sistema que permite viajar en los mismos autocares a los niños del transporte escolar, bajo la tutela de un cuidador, con el resto de usuarios.

De hecho, ha justificado que "no tiene mucho sentido que un padre lleve a su hijo a una parada de bus. El niño pueda ir en ese autobús y el padre no pueda utilizarlo, cuando no hay otro".

El presidente de la Xunta ha incidido en que el transporte conjunto entre escolares y el resto de los usuarios es el sistema que están implementando la mayoría de las comunidades autónomas y que ya funciona en Castilla y León "tal y como ha acreditado su consejero de Transportes".

Respecto al futuro del plan de transporte, Feijoó se ha mostrado "optimista" y ha confirmado que su ejecutivo "seguirá trabajando" con la premisa de que "no se puede obligar a las empresas a tener pérdidas por la prestación de un servicio".

